L’Assessore Luigi Bertschy ha incontrato le Cooperative che fatturano 40 mln di euro e non si sentono

Le Cooperative sono un’importante realtà del settore economico regionale con 1.500 lavoratori, circa 40 milioni di euro di fatturato e una platea di circa 8.500 utenti

Da marzo 2020, il settore ha subito una perdita media del fatturato pari al 50% con il fermo del 65% dei dipendenti che usufruisce dell’ammortizzatore sociale previsto dal FIS.

Nell’incontro odierno, le Cooperative hanno espresso le loro preoccupazioni per l’attuale situazione e per i problemi che, la riduzione di attività e la conseguente diminuzione delle entrate economiche stanno generando nei loro bilanci.

L’incertezza attuale per la ripresa dei servizi e l’assenza di linee guida chiare per la gestione in sicurezza degli stessi generano un ulteriore fonte di preoccupazione.

Inoltre, ritengono necessaria una verifica dell’incidenza economica - a fronte degli appalti assegnati e in quelli da assegnare - delle nuove disposizioni che dettano le nuove modalità di erogazioni dei servizi.

Ho voluto incontrare le associazioni di rappresentanza delle Cooperative per avere un quadro completo anche di questo importante settore – ha dichiarato l’Assessore Luigi Bertschy -. La cooperazione è un ambito molto attivo con un numero importante di addetti che, come gli altri, deve essere preso in considerazione e tutelato. Le difficoltà sono molte ed è necessario trovare soluzioni che soddisfino i lavoratori salvaguardando il bagaglio di competenze acquisite, ma anche i beneficiari dei servizi che le cooperative erogano – ha concluso Bertschy.