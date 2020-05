Il Covid rimanda al 2021 Foire d'été, Atelier des Mètiers e Concours Cérlogne

Foire d’Été, Atelier des Metiers e Concours Cerlogne cadono sotto la scure del Covid-19.

Nonostante il calo deciso dei contagi lasci intravedere un'estate di 'tregua' dal coronavirus, la Giunta regionale riunitasi questa mattina in videoconferenza ha deciso di annullare la 52esima edizione della tradizionale Foire artigiana, che si svolge ogni anno in piazza Chanoux ad Aosta, rinviandola al 2021. Inevitabilmente, stessa sorte è toccata al concomitante Atelier des Métiers, mentre la Mostra-concorso dell'artigiano valdostano, giunta alla 67esima edizione, si svolgerà, assicura Piera Squillia del Dipartimento artigianato dell'assessorato alle Attivutà produttive, anche se non nella tensostruttura in piazza bensì con un format ancora da organizzare.

Salta quest'anno anche il 58esimo Concours Cerlogne per la promozione del patois tra gli alunni delle scuole Materne, delle Elementari e delle Medie valdostane, annullato anche perchè le scuole sono chiuse e ancora non è stata organizzata la riapertura secondo i criteri previsti dal contenimento del contagio.