Incontri virtuali alla Fondazione Courmayeur sul prima e dopo la pandemia

La Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in collaborazione con la Biblioteca regionale di Aosta, organizza la rassegna Fondazione Courmayeur online. Incontri di maggio. Appuntamenti con componenti della Fondazione, voci e testimoni in grado di fornire chiavi di lettura in una realtà difficile ed in rapida evoluzione. Gli Incontri online sono moderati da Enrico Martinet.

“Questo 2020 ̶ evidenzia Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Courmayeur Mont Blanc - è un anno destinato a sprecare il tempo: prima la pandemia, durante il lungo isolamento, dopo la ripresa, prima e dopo l'estate. Ed è opportuno per tutti, in particolare per chi ha vissuto l'isolamento, dedicare un po' di tempo a capire quel che succede e potrà succedere, con occhio speciale alla specifica realtà valdostana, così inaspettatamente coinvolta nella pandemia”.

La rassegna è occasione di approfondimento del contesto attuale secondo diversi punti di vista, con una particolare attenzione alla realtà valdostana.

Il primo appuntamento, in calendario mercoledì 13 maggio, alle 18, è con Giuseppe De Rita, presidente della Fondazione Censis e della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, su La Valle prima e dopo la pandemia. L’Incontro sarà l’occasione per approfondire gli aspetti sociologici della pandemia di coronavirus, con un approfondimento, nella labilità del quadro attuale, delle strutture di fondo della Valle d’Aosta, i suoi settori portanti, le responsabilità dell'azione pubblica, le sfere di responsabilità e di iniziativa dei singoli cittadini.

I successivi appuntamenti della rassegna sono mercoledì 20 maggio alle 18 con Mario Deaglio, opinionista de La Stampa, su Il tempo delle Incertezze; mercoledì 27 maggio alle 18 incontro con Waldemaro Flick, avvocato su Traforo del Monte Bianco e Ponte Morandi. Le grandi sfide si possono vincere.

Per partecipare agli Incontri, visitare il sito www.fondazionecourmayeur.it.