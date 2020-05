Alla Bcc Valdostana istruite 1000 pratiche per liquidità imprese

Ad oggi sono complessivamente circa 1000 le pratiche istruite da BCC Valdostana a seguito del decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità, con le erogazioni dei primi finanziamenti, di cui la maggior parte richiesti a fronte dell'ammontare massimo del 25% dei ricavi e comunque non oltre i 25.000€ quale limite di garanzia del Fondo Centrale di garanzia.

A livello italiano, da quanto reso noto da ABI, le domande di finanziamento pervenute dalle banche al Fondo centrale di Garanzia al 5 maggio ammontano quasi a 92mila (circa 9mila in più in un solo giorno) per un ammontare di 5.595 milioni di finanziamenti richiesti. Di questi, per le operazioni di anticipazione di liquidità fino a 25mila euro, le domande pervenute al Fondo di Garanzia hanno superato le 70mila con finanziamenti richiesti per circa un miliardo e mezzo di euro. Attualmente risultano ancora fortemente rallentate le risposte da parte del Fondo Centrale per la concessione delle garanzie stesse.

BCC Valdostana, così come il sistema bancario, ha dato la priorità a fornire risposte tempestive alle necessità della clientela, prima con la concessione delle moratorie sui mutui, ora con le richieste ed istruttorie per la concessione della liquidità; ricevere, verificare, istruire e deliberare circa 600 domande pervenute per la moratoria e circa 400 domande per il Decreto Liquidità in poche settimane è stato impegnativo soprattutto perché si è strettamente legati ai tempi di risposta del Fondo centrale.

“Stiamo cercando di soddisfare le richieste del territorio e dei nostri clienti - commenta il Presidente di BCC Valdostana, Davide Adolfo Ferré - con attenzioni particolari soprattutto verso quelle situazioni che a seguito del COVID19 hanno registrato importanti cali di reddito e operatività. In particolare rispetto al Fondo Centrale di Garanzia, la banca verifica che la clientela rispetti le condizioni previste e, dove non vi siano, ricerca tutte le soluzioni percorribili, con il supporto dei consorzi di garanzia della Regione. Forse non è chiaro a tutti ma l’intera complessità della gestione organizzativa e amministrativa a seguito delle misure statali è totalmente in carico al sistema bancario. Occorre precisare che la concessione del finanziamento non è automatica in quanto deve rispettare comunque determinati criteri. La volontà di BCC Valdostana, banca del territorio, è comunque quella di agevolare il più possibile le richieste”.

Le misure messe in campo dal Governo, come il Fondo di Garanzia, sottostanno quindi ad un iter preciso: una volta confermata la domanda le banche inviano la stessa al Fondo di Garanzia. Seppur in presenza di un’istruttoria semplificata, la documentazione deve essere fornita in modo corretto dai richiedenti, tramite un modulo di auto-certificazione. La banca avvia quindi i controlli e l’istruttoria e solo a seguito dell'avvenuta presa in carico da parte del Fondo Centrale può erogare il finanziamento.

“Le banche si devono muovere a livello discrezionale - commenta Adriano Cesano, Direttore BCC Valdostana - l’accesso a questa misura specifica per garantire liquidità alle imprese fino a 25.000 euro non è concessa “tout court” perché devono essere sempre valutate le situazioni debitorie e lo status della posizione del cliente. Questo perché siamo comunque in presenza di una garanzia accessoria concessa dallo Stato. Se un correntista, che è già debitore verso la banca, non dovesse onorare l’ulteriore prestito concesso, sarà oggetto di riscossione in ultimo dal Fondo stesso tramite cartelle esattoriali. Per questo il Decreto non obbliga alla concessione del prestito, ma rimanda alla discrezionalità del sistema bancario”.

BCC Valdostana ha aderito all'Accordo di anticipo Cassa Integrazione e che in questo momento di emergenza ha deliberato diverse misure per sostenere le imprese e i privati in momentanea difficoltà finanziaria legata all’emergenza Coronavirus, mettendo a disposizione della clientela finanziamenti di liquidità di durata fino a 60 mesi, con preammortamento e tassi particolarmente favorevoli, anche assistiti dalle garanzie dei Consorzi di Garanzia, oltre ovviamente alle moratorie previste dal decreto del Governo, dall’Accordo ABI o a ulteriori iniziative. Le filiali sono a disposizione per la necessaria consulenza telefonica.