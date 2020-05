Si a riaperture con buon senso e senza aspettare decisioni romane

In questi giorni, in particolare dopo la presentazione del Presidente Conte del nuovo DPCM del 26 aprile scorso e le attese che si erano create, soprattutto nel mondo produttivo per un possibile allentamento del lock-down, sono aumentate le preoccupazioni per il futuro. Nel mondo politico valdostano in nessun modo si contribuisce a costruire un clima di fiducia intorno alla politica.

Il clima da campagna elettorale, da noi non condiviso, permea anche in questo momento difficile e senza precedenti per l’economia della nostra Regione. La politica ha il dovere di muoversi velocemen- te, ma con la giusta cautela e attenzione, senza pericolosi roboanti proclami che contribuiscono solo ed esclusivamente a creare confusioni e attese che non potranno essere soddisfatte in pieno.

Per alcuni consiglieri regionali, alcuni anche con discrete esperienze amministrative alle spalle, ogni occasione è buona per rilanciare richieste e pretese che sanno bene, o quantomeno dovrebbero sapere, non essere realistiche. Qualcuno ha parlato di aiuti per 600 milioni, circa la metà della finanziaria regionale, purtroppo il bilancio regionale non ha disponibilità infinite. Nell’azione amministrativa, tanto più in un momento di estrema incertezza per il futuro e nel quale il clima è impregnato di leciti timori, ci vuole chiarezza ma anche assoluta correttezza nella diffusione delle informazioni.

La politica deve cercare la giusta coesione e lavorare per il bene della nostra comunità valdostana, più che guardare al proprio tornaconto elettorale personale o del proprio movimento. Occorre una presa di coscienza dalla parte di tutti, è il momento della responsabilità, questo significa mettere da parte gli interessi di bottega e lavorare insieme con un unico obiettivo: il bene dei Valdostani. Le commissioni con- siliari non devono diventare luogo di scontro e strumenti da utilizzare per cercare visibilità ponendosi in alternativa, o peggio in posizione antagonista, alla Giunta Regionale.

La politica non può essere solo proclami ma deve assicurare tutte le risposte che sarà possibile dare al tessuto economico, sociale e alle imprese Valdostane. Il compito di tutti noi è non lasciare nulla di intentato e farlo in tempi strettissimi senza tentennamenti. Ribadiamo come la straordinarietà della situazio- ne richieda un cambio di marcia anche nella velocità delle risposte, occorre maggiore reattività.

Si deve fare ogni sforzo umanamente e tecnicamente possibile per rendere tutte le misure operative il prima possibile, facendo attenzione al fatto che, come abbiamo potuto già sperimentare di recente, legiferare in fretta può creare al momento attuativo della norma dubbi interpretativi e impasse istituzionali.

Dobbiamo mettere in atto tutte le iniziative per garantire la ripartenza, anche attraverso misure straordinarie, ma strutturate su basi concrete e realizzabili. E’ necessario, anche rispetto all’anda- mento positivo della situazione epidemiologica, far valere la nostra possibilità di autogoverno e avere il coraggio di anticipare le riaperture, seppur in totale sicurezza.

Le attività di ristorazione, i bar, nonché gli impianti a fune e la nostra casa da gioco devono tornare a riaprire nei prossimi giorni, per preparare la stagione estiva, che andrà comunque gestita nell’eccezionalità.

Allo stesso modo devono ripartire tutte le attività produttive ed i servizi alla persona, in gioco c’è il futuro di tante famiglie valdostane, profes- sionisti e molte piccole medie imprese che sono la struttura portante del tessuto economico Valdostano.