Marco Curighetti coordinatore Azione Valle d'Aosta

Ispirato "da una visione politica che valorizza e sostiene 'l’Italia che lavora, produce, studia e fatica' e che ha nel pensiero politico liberal-progressista e nel popolarismo di Sturzo la propria matrice culturale". Marco Curighetti riassume così la missione di Azione Valle d'Aosta in attesa di poter celebrare nel prossimo autunno il primo Congresso nazionale del partito.

I Gruppo valdostano si affianca ai circa 250 raggruppamenti territoriali presenti in tutta Italia, nati sulla spinta di più di 12.000 persone che hanno deciso di sostenere il Manifesto promosso con il sito Azione.it.

L'architetto Marco Curighetti sarà affiancato dall’universitario Giuseppe Grassi, referente locale di Azione Under 30, e da Gabriella Poliani, pedagogista esperta in Politiche attive del lavoro e della formazione.

Molti i volti nuovi e le energie giovani tra coloro che, per primi, hanno deciso di “dare avvio” anche in Valle d’Aosta al progetto di Carlo Calenda, facendo convergere conoscenze, esperienze e competenze diverse, "accomunati - spiega Curighetti - dal desiderio di impegnarsi pubblicamente per la nostra comunità in questo momento di trasformazione globale. Valle d’Aosta in Azione sarà un luogo di confronto e di costruzione di futuro, di elaborazione di progetti e proposte aperto a tutti coloro che sentono il bisogno di ridare senso, dignità e valore alla politica e all’etica sociale, per dare vita ad una nuova stagione capace di integrare tradizione e modernità, attorno ai più alti valori propri del nostro essere popolo di montagna e di confine".

Valle d’Aosta in Azione ricercherà sempre "soluzioni concrete che (ri)animino e alimentino un produttivo dibattito politico a tutti i livelli, per dare voce e soprattutto risposte, ai cittadini che chiedono un’azione amministrativa capace di prendersi in carico e soddisfare i bisogni e le esigenze reali della popolazione, potendo contare sul valore aggiunto della 'rete politica' costruita intorno a Carlo Calenda per amplificare al massimo le istanze espresse dalla nostra comunità nelle sedi opportune".

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, Valle d’Aosta in Azione dice di "impegnarsi per collocare in modo più efficace la nostra Regione in una filiera politico-amministrativa proattiva dal livello locale al livello europeo, per ridare vigore e nuovo impulso alle prerogative di autogoverno proprie della nostra storia e non disperdere il livello di benessere che la nostra comunità è riuscita a costruire nel tempo grazie alla grande dedizione al lavoro di intere generazioni di valdostani".

Scuola, Sanità, Lavoro, Sicurezza e Ambiente sono i pilastri portanti del Manifesto di mobilitazione nazionale della proposta programmatica di Azione, temi sui quali siamo pronti a dialogare con le altre forze progressiste presenti nel panorama regionale per la definizione di modelli di sviluppo innovativi, sostenibili e responsabili e per riportare sovranisti e populisti, e le loro visioni, ai margini del sistema politico." Perché la Valle d’Aosta - cocnlude Curighetti - è più forte di chi la vuole debole”