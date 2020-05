La Usl chiede alla Regione 19 milioni per fronteggiare l'emergenza Covid fino a dicembre

Per comprare Dpi, per pagare i dipendenti assunti a livello straordinario, per le indennità Covid probabile frutto della prossima legge regionale di riferimento e per altre provvidenze per i dipendenti, alla Usl VdA sono necessari entro fine anno circa 19 milioni in più di quanto c'è ora in cassa.





Il commissario della Usl VdA, Angelo Pescarmona

Lo ha reso noto il Commissario dell'azienda sanitaria valdostana, Angelo Pescarmona, nel corso dell'audizione dei vertici della Usl nel corso dell'audizione in videoconferenza dei vertici Usl in Quinta commissione consiliare regionale 'Servizi sociali', presieduta da Patrizia Morelli (Av). I ricavi straordinari ammontano a circa 4,5 milioni, di cui 1,5 milioni di donazioni da parte di fondazioni, imprese, enti, associazioni e privati cittadini e 2,9 milioni attesi dal ministero della Salute.

"Non considerando gli investimenti, abbiamo una prospettiva di incremento dei costi di gestione legati all'emergenza coronavirus", ha spiegato Pescarmona.

Sono stati anche sentiti i Direttori dei Dipartimenti della sanità ospedaliera, territoriale e della prevenzione, oltre che i delegati sindacali della dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie in merito al Piano di emergenza Covid-Fase 2.

"È stato un ampio e utile confronto - ha riferito la presidente Morelli - che ci ha permesso di acquisire una serie di informazioni utili per la programmazione futura, di cui esiste una bozza di piano elaborata dall'Azienda Usl e sulla quale dovranno essere effettuate delle scelte politiche che competono alla Regione e al Consiglio Valle".

"Dai sindacati - ha spiegato Morelli - è giunta la richiesta di un maggiore coinvolgimento a partire da questa fase di gestione dell'emergenza, in cui dovrà essere trovata una soluzione all’esigenza di disporre di una struttura Covid, onde permettere il recupero da parte dell’ospedale Parini della funzione ordinaria. Bisognerà ripensare il nostro modello sanitario, in particolare l'organizzazione dell'ospedale e del rapporto ospedale/territorio anche in funzione della situazione che stiamo vivendo, così come è stata ribadita la necessità di un rafforzamento dell'assistenza territoriale e domiciliare".

Dalle organizzazioni sindacali è emersa l'importanza di dare corso alla legge sull'attrattività dei medici, che potrà essere rivisitata in funzione dei bisogni attuali legati all’epidemia e inserita nell'intervento legislativo su cui la quinta Commissione sta lavorando, e alla previsione di un'indennità Covid per il personale sanitario che ha lavorato in questi mesi di emergenza acuta.