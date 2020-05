Aggravi risponde sarcasticamente all'Uv sull'autonomia da Roma

Mi devo scusare per un mio post ironico che feci tempo fa sulla trasmissione a Roma da parte del Presidente pro tempore della ormai famosa lettera “aperta” firmata (a titolo personale) da nove magistrati.



✍️ Ebbe sì, perché dopo le precisazioni di questo pomeriggio ho capito, finalmente, che la missiva è stata trasmessa sicuramente a Roma, ma probabilmente al Santo Padre e non al Presidente del Consiglio “Giuseppe DPCM Conte”. Non può essere altrimenti dato il titolo del comunicato stampa di questo pomeriggio!



⁉️ È tuttavia curioso vedere, però, che chi non sta aspettando “decisioni romane”, pur occupando la maggior parte delle deleghe amministrative in Regione tra cui la Presidenza, le Finanze, le AAPP, il Turismo, la Cultura, l’Agricoltura, il Commercio, etc... anzi anche la Sanità (perché chi oggi ricopre quel dicastero di fatto fa parte del gruppo consiliare del Mouvement), i Valdostani, sul futuro che li attende, li sta facendo aspettare da tempo..



PS: da liberale che sono credo nella forza della “mano invisibile”, ma mi chiedo davvero se in questo caso la mano destra sappia quel che fa la mano sinistra!