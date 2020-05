Riparte da ottobre con un calendario provvisorio la Saison culturelle 2019/20

Pur consapevole di non avere la certezza che si possano tenere rappresentazioni in teatro nel periodo autunnale ma sperando in un’evoluzione in positivo della situazione, gli organizzatori della Saison culturelle hanno comunque riprogrammato gli spettacoli originariamente calendarizzati nel periodo 6 marzo – 15 maggio 2020.

“Tuttavia – fanno presente i responsabili della programmazione - proprio a causa dell’emergenza Covid-19, non è possibile purtroppo prendere accordi definitivi con tutti coloro che hanno proposto gli spettacoli e che tale programmazione si deve quindi intendere come provvisoria.”

Gli interessati possono prendere visione del calendario con le nuove date, restando tuttavia in attesa di ulteriori comunicazioni che speriamo possano contenere indicazioni più precise e certe di quante non ce ne siano al momento. “In considerazione della situazione in continua evoluzione in cui viviamo, -aggiungono i responsabili della programmazione - non possiamo al momento assicurare lo svolgimento degli spettacoli e neppure conoscere le modalità con cui sarà possibile fruirne.

Tutti i biglietti acquistati per il concerto di Capossela, lo spettacolo teatrale L'herbe de l'oubli e i concerti delle bande rimarranno validi. Entro venerdì 15 maggio 2020 va chiesto il rimborso per i biglietti relativi allo spettacolo Ho perso il filo, che è stato annullato.

Coloro che non potranno usufruire dei biglietti nelle nuove date potranno ricevere un voucher, buono di pari importo del biglietto acquistato, al netto del diritto di prevendita se acquistato on line, da utilizzare per uno spettacolo a scelta fra quelli in programmazione in autunno o nella stagione successiva. Il voucher non consentirà l'ingresso in sala ma dovrà essere convertito in un normale titolo di accesso presentandolo, unitamente al biglietto originale, alla biglietteria. La richiesta per ottenere il voucher dovrà essere fatta entro mercoledì 30 settembre 2020 per tutti altri spettacoli.

La richiesta dovrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo m.mariotti@regione.vda.it allegando la scansione o la fotografia del biglietto. In caso di necessità o difficoltà ci si può rivolgere al personale della biglietteria che sarà a disposizione al numero 0165 32778 dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30 e fissare eventualmente un appuntamento presso il Museo Archeologico Regionale, sito in piazza Ronca 12, Aosta.

Questo il nuovo calendario degli spettacolo:10 ottobre, sabato, Magnificat; 15 ottobre , giovedì, Patoué eun Mezeucca; 25 ottobre, domenica, Vinicio Capossela; 27 ottobre, martedì, L’herbe de l’oubli; 7 novembre, sabato, Evolution Dance Theater; 8 novembre, domenica, Don Kamilo intsyë no; 12 novembre, giovedì, Tamtando; 15 novembre, domenica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi; 22 novembre, domenica, Sfom Orchestra & Fullset; 1° dicembre, martedì, Orchestre du Conservatoire; 6 dicembre, domenica, Massimo Polidori; 11 dicembre, venerdì, Erik Bionaz; 16 dicembre, mercoled, The Black Blues Brothers; 21 dicembre, giovedì, Io, Don Chisciotte; 28 dicembre, lunedì, Music for future; 29 dicembre, martedì, String and wind.

Sono invece annullati: lo spettacolo teatrale Ho perso il filo, il concerto del Chris Potter Trio, il concerto di Amadou & Mariam e il concerto diDolche. Le date per le prevendite degli spettacoli indicati saranno aggiornate e comunicate entro il mese di settembre.

Per quanto riguarda la sezione Cinema, l’eventuale recupero delle giornate di proiezione saltate è attualmente in fase di verifica.