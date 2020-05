Costituita la cabina di regia per il Piano salute, c'è anche l'ex ministro Sanità Balduzzi

Dal'ipotesi di rinvio alla decisione finale, tutto in un pomeriggio. Sono bastati pochi minuti ieri alla Giunta regionale per approvare la delibera che ha dato il via alla costituzione della cabina di regia per l'attuazione del Piano salute 2020-2025 in Valle d'Aosta.

Dopo la fumata 'nera' in tarda mattinata e un pomeriggio di trattative, alle 19,20 l'esecutivo - su proposta dell'assessore alla sanità, Mauro Baccega - ha sancito la creazione del nuovo organismo, i cui membri - secondo quanto si è appreso - sono passati da 11 (previsti in un primo momento) a 15.

Tra questi ci sono anche l'ex Ministro della Salute, Renato Balduzzi, esperto di Diritto costituzionale della salute e organizzazione sanitaria, e il professor Fabrizio Faggiano, uno dei massimi esperti di epidemiologia a livello nazionale. Inoltre sono stati inseriti nella "squadra" funzionari dell'Usl (compreso il commissario Angelo Pescarmona) e dell'assessorato; il presidente dell'ordine dei medici, Roberto Rosset, il presidente della Fondazione Montagna Sicura, Guido Giardini; il coordinatore dell'emergenza Covid, Luca Montagnani, rappresentanti degli enti locali, del settore infermieristico e del Soccorso alpino.

"Dalla cabina di regia ci aspettiamo un rilancio di idee e azioni per il miglioramento della sanità" ha commentato l'assessore Baccega. Balduzzi parteciperà a titolo gratuito così come gli altri, ad eccezione di Faggiano per cui è previsto un compenso di 15.000 euro.

Compiti della cabina tecnica di regia sono: supportare le decisioni necessarie alla gestione della Fase 2 dell'emergenza da Covid-19 in ambito ospedaliero, territoriale e della prevenzione; per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici, procedere alla raccolta e alla valutazione del sistema degli indicatori per il monitoraggio dell'epidemia e alla definizione di un sistema di sorveglianza dello sviluppo dell'epidemia; redigere un Piano di proposte operative per la gestione della Fase 2 per quanto attiene alle materie sanitarie e socio-sanitarie entro il 31 luglio.