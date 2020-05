Nomine di competenza regionale in scadenza

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l. r. n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni ed istituti pubblici e privati, è possibile presentare candidatura per le seguenti nomine in scadenza nel 2° semestre 2020.

AGOSTO 2020

CASA DI RIPOSO G.B. FESTAZ – 1 Presidente Consiglio di Amministrazione – scadenza 6 agosto 2020 – candidature entro 19 luglio 2020

ISTITUTO A. GERVASONE – 1 Presidente Consiglio di Amministrazione, 1 Revisore dei conti – scadenza 22 agosto 2020 – candidature entro 4 agosto 2020

SETTEMBRE 2020

FONDAZIONE SAPEGNO – 2 Componenti comitato scientifico – scadenza 12 settembre2020 – candidature entro 25 agosto 2020

OTTOBRE 2020

FONDAZIONE VIGLINO – 2 Consiglieri – scadenza 4 ottobre2020 – candidature entro 16 settembre2020

ASSOCIAZIONE CONSORZIO APISTICO VDA – 1 Consigliere, 1 Componente Collegio Revisori dei conti – scadenza 10 ottobre2020 – candidature entro 22 settembre2020

NOVEMBRE 2020

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO PIEMONTE-LIGURIA-VALLE D’AOSTA – 1 Consigliere – scadenza 21 novembre2020 – candidature entro 3 novembre2020

DICEMBRE 2020

FONDAZIONE MONTAGNA SICURA – 3 Consiglieri, 1 Presidente Collegio Revisori dei conti, 1 Componente effettivo, 1 Componente supplente – scadenza 28 dicembre2020 – candidature entro 10 dicembre2020

FONDAZIONE CHANOUX – 3 Consiglieri, 1 Presidente Comitato revisione, 1 Componente effettivo, 1 Componente supplente – scadenza 31 dicembre2020 – candidature entro 13 dicembre2020.

La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp, nella sezione Amministrazione regionale>Nomine in scadenza.