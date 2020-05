Etétrad sbarca in video a 'Voci di Cittadella'

Una video galleria video retrospettiva su Etétrad 2019, un podcast della Sfom e un video del Centro Donne contro la Violenza. Sono le tre nuove proposte del palinsesto settimanale di Voci di Cittadella, dall’11 al 17 maggio. Il podcast Sfom s'intitola 'ConSonanze SFOMcast', conversazioni ed esperienze musicali dalla Valle d’Aosta in programma lunedì 11 maggio alle ore 16. Il primo appuntamento della retrospettiva di Etétrad 2019, festival internazionale di musica tradizionale, è per venerdì 15 maggio alle ore 19. Lunedì 11 maggio alle 10 sarà invece disponibile il video 'Se la violenza non si ferma, non ci fermiamo neanche noi!', video collettivo realizzato dal Centro Donne Contro la Violenza di Aosta.

Gli altri appuntamenti: martedì 12 maggio alle 15 'Voci di Cittadella chiama Alessandra Celesia', attrice e registra teatrale e cinematografica, direttrice artistica della compagnia Curious Industries; T*Chiama T*Danse è previsto per mercoledì alle 11 con Stefano Bosco, direttore organizzativo di Stalker Teatro e giovedì 14 alle ore 15 con l'artista Andrea Carlotto, ideatore di Silent Media Lab.

Mercoledì 13 maggio alle 19 il quarto appuntamento di 'Stay home but what is home?', conversazioni in poesia a cura di Alessandra Celesia.