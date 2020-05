Nello scrigno dei desideri della Fase 2 mancano alcool e guanti in lattice

Nei tempi del Covid-19 tante cose a cui ieri attribuivamo valore oggi contano meno e viceversa: al primo posto nella lista della spesa le protezioni individuali dal virus hanno sostituito dolci e primi piatti, che tanto quelli ce li facciamo a casa. Produttori e grande distribuzione però lo sanno bene e magari due conti se li sono fatti.

"I pacchi di guanti in lattice sono lievitati più del doppio; basti pensare che una confezione da 100 prima costava al massimo 6,90 euro, ora non meno di 12,50...". La segnalazione postata da un lettore sulla pagina Fb di Aostacronaca era importante, così abbiamo verificato ed effettivamente, in quasi tutti i supermercati ed esercizi commerciali di Aosta e della plaine dove ancora si trovano, i prezzi dei guanti usa e getta sono aumentati in modo abnorme, talvolta raddoppiati. Ad esempio in un centro commerciale con tanti prodotti a basso costo, il pacco da 100 guanti più economico, che prima della pandemia costava 3,99 euro, oggi costa 6,50 ed è ancora andata bene. Un centro specializzato in innovazione e tempo libero ha messo in vendita una scatola di 50 guanti in lattice colorati e 'lavabili' (in realtà tutti gli usa e getta possono essere lavati, dipende da come vengono usati) alla bella cifra di 16 euro. Il prezzo più economico: due euro e 69 centesimi una confezione da 50 in un altro supermercato alle porte di Aosta.

Ma il vero 'giallo' è quello dell'alcool che appare e scompare sugli scaffali, un fenomeno degno di una puntata di XFiles. Il semplice alcool così economico - che fino a marzo guardavamo con bonaria sufficienza perchè elemento basico e troppo odoroso e invasivo rispetto ai ben più costosi disinfettanti per la casa - oggi che i medici ci invitano a utilizzarne a litri perchè più efficace di qualsiasi altro prodotto per uccidere il coronavirus sulle superfici sembra essere sparito dalla circolazione, quasi ormai fuori commercio.

Cercarlo nei negozi al dettaglio sembra impresa più adatta a Indiana Jones; cacciarlo nei supermercati non dà miglior fortuna a meno di non trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ovvero quei pochi minuti lungo il misterioso percorso da quando il corriere ne scarica un pallet dal furgone, il dipendente del reparto lo piazza sullo scaffale e da lì l'alcol scompare prima che la nostra mano riesca a brandirne almeno una bottiglia. Questione di attimi, ma fondamentali. E che non dannno risposta alla domanda impellente: ma se non riusciamo mai a comprarlo dove caspita va a finire l'alcool? E' vero, costa poco, troppo poco rispetto agli altri prodotti di pulizia 'a base alcolica', 'a base naturale', a base...' fate voi tanto il Covid delle basi se ne impippa. Ma che sia solo una questione di prezzo, che vi sia un trust tra produttori e grande commercio per eliminare dalla circolazione l'alcool da un euro al litro questo no, non possiamo crederlo. Oppure si ?