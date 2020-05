Da Telcha sei mesi di energia gratuita alla Maison Festaz e al Réfuge Père Laurent

Da Telcha - la società di Engie Italia che he realizzato la rete di teleriscaldamento ad Aosta - sei mesi di luce, gas e assistenza tecnica gratuiti al Refuge Père Laurent e alla casa di Riposo J.B. Festaz per sostenere le spese delle due strutture duramente provate dal Covid-19.

La centrale di Telcha all'Espace Aosta

Il Réfuge e la Maison Festaz sono connesse al teleriscaldamento di Engie come altre 95 strutture sanitarie in Italia; Telcha gestisce la rete di teleriscaldamento cittadino, alla quale oggi sono connesse 6.000 famiglie e che permette un risparmio all’ambiente di 34.000 tonnellate di CO2 all’anno.

“Fin da quando è iniziata l’emergenza Covid 19 abbiamo sempre garantito ilservizio a tutte le 95 strutture sanitarie che gestiamo sul territorio - dichiara Matthieu Bonvoisin, District Heating & Power Director di Engie Italia – ma oggi vogliamo fare di più e siamo felici di poter fornire gratuitamente energia e servizi alle strutture impegnate in prima fila, per far fronte in maniera incisiva alla sfida di questo periodo.”

Per Elio Vittaz, Direttore dalla casa di riposo Refuge Père Laurent, "la certezza di avere a disposizione quotidianamente il calore necessario per il riscaldamento e l'acqua sanitaria, conferisce alla Direzione e agli Ospiti del Refuge un elemento di serenità e di sollecitudine per la cura e l'assistenza.

E la Casa di Riposo J.B. Festaz esprime "la più sincera gratitudine per il prezioso contributo di Telcha all’emergenza Covid 19- dichiara il presidente dell'ente assistenziale, Ernesto Demarie - Un gesto solidale, un dono generoso che avrà un ruolo importante nell’aiutarci ad affrontare con maggiore forza e fiducia questo momento così delicato".