Casino si prepara a riapertura; Au Rolando, 'Fis di marzo in arrivo a giorni'

Riassunto della riunione di oggi: sotto il profilo del concordato Rolando è assolutamente tranquillo, abbiamo costituito il comitato sanitario previsto dal protocollo sanitario,

"Stiamo preparando le sale per essere pronti per la riapertura e stiamo acquistando il materiale necessario per riorganizzare il lavoro". Lo ha annunciato oggi ai rappresentanti sindacali di categoria l'Amministratore unico del Casino di Saint-Vincent, Filippo Rolando, durante una riunione in videoconferenza organizzata per fare il punto della situazione sullo stato dell'azienda, ferma da inizio marzo per l'emergenza Covid-19 e con il personale in cassa integrazione.

Rolando ha annunciato che da domenica 10 maggio il personale sarà momentaneamente collocato in ferie in attesa del decreto per la proroga degli ammortizzatori sociali, che dovrebbe avere effetto retroattivo in modo da coprire l'intero periodo di chiusura.

"Date certe per la riapertura ovviamente non ce ne sono - ha spiegato Rolando - e abbiamo chiesto a Federgioco di esercitare le opportune pressioni in tal senso al ministero competente". Ai sindacati che chiedevano ripartenza in massima sicurezza e rassicurazioni sul concordato, l'Au della Casa da gioco ha confermato che entro pochi giorni dovrebbero essere versati i soldi del Fis di marzo e che proprio oggi è stata inviata la documentazione relativa al mese di aprile "e anche in questo caso i tempi di pagamento dovrebbero essere piuttosto rapidi - ha sottolineato Rolando - visto che ormai la pratica è stata autorizzata dall'Inps".

Secondo il segretario del Savt, Claudio Albertinelli, "ci sono le condizioni per reggere; le norme consentono uno slittamento di sei mesi, è chiaro che prima o poi devono tornare dei flussi di cassa". L'Au Rolando ha anche annunciato che è stato costituito il Comitato sanitario che nei prossimi giorni dovrà definire il protocollo in vista della riapertura".