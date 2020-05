Fase 2 sanità, più che una task force è una caos force

Un post su Fb di Alberto Zucchi è illuminante sull'incapacità politica del palazzo poltrone&sofà.

"Di fronte alla necessità di dare immediate risposte ai cittadini e alle partite iva che continuano ad aspettare un primo concreto sostegno che vada aldilà degli annunci, la maggioranza che esprime questo governo regionale - che senza questa emergenza sanitaria sarebbe già a casa - si distingue nel piazzare nella cosiddetta cabina di regia chi e quanti più ritiene possano tutelare i propri interessi di bottega in applicazione del più bieco manuale Cencelli.

Così, mentre le partite iva aspettano e sperano i riscontri concreti dallo Stato e dalla Regione, i decaduti si ammazzano fra loro per inserire amici ed ex candidati di partito in una commissione che, invece di essere composta da un massimo di tre o cinque persone qualificate aventi comprovate capacità - garanzia di efficienza e rapidità di esecuzione - assume invece le dimensioni numeriche da “assalto alla diligenza”.