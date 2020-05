Annullata edizione Reina Espace Mont BLanc 2020

Gli organizzatori, francesi, della 9° Edizione della Reina dell’Espace Mont Blanc hanno comunicato ufficialmente che, allo stato attuale caratterizzato da assoluta incertezza economica e gestionale, a malincuore, hanno deciso di annullare la manifestazione prevista per il 27 settembre prossimo, che avrebbe dovuto tenersi a Chamonix.

"Per quanto riguarda la possibilità di svolgere le attività previste nell'ambito del 63^ Concours régionale- precisa Roberto Bonin, Presidente Batailles de Reines - pur essendo in costante contatto con le autorità competenti, al momento attuale, non possiamo ipotizzare né date certe di inizio, né confermarne lo svolgimento".