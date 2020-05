Presto Vivenda anticiperà Fis ai dipendenti

La disponibilità di Vivenda, l'azienda che gestisce il servizio mensa di diversi enti tra i quali quelli del Comune di Aosta è accolta da Raffaele Statti, segretario UilTuCs VdA con soddisfazione. "L'anticipo da parte dell’Azienda alle Lavoratrici del Fondo Integrativo Salariale (Fis) rappresenta un momento importante per tante lavoratrici che sono, a causa della crisi, prive di stipoendio".

La UILTuCS con una lettera indirizzata al Sindaco di Aosta, Fulvio Centoz e agli Assessori competenti aveva segnalato la difficoltà economica delle dipendenti della ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, operante nei Comuni di Aosta e Arnad, che avendo posto in sospensione a zero ore le proprie dipendenti, richiedendo l’assegno ordinario FIS.

"Si tratta di lavoratrici - spiega Statti - assunte prevalentemente part time, con orario di lavoro pari a 15 ore settimanali per circa 9 mesi all’anno".

La questione sollevata da UilTuCs ha sensibilizzato alcuni Assessori, i quali hanno proposto la discussione sul tema all’ordine del giorno da portare in Consiglio, dove vi è stato un dibattito approfondito per anticipare la liquidità necessaria alla Vivenda Spa per il pagamento della Cassa Integrazione. In concomitanza del dibattito l'Azienda ha manifestato la disponibilità ad anticipare il Fis. "La nostra proposta recepita da Consiglio Comunale - sottolinea Statti - ha riscontrato un dialogo costruttivo tra le Parti per valutare le possibilità di velocizzare il pagamento".