La legge regionale anticrisi del 17 aprile ha messo a nudo tutti i suoi limiti

Mancanza di certezze sul prossimo provvedimento sta logorando l'intero tessuto economico-produttivo valdostano.

“Più che un'audizione dei componenti di quel che resta della Giunta regionale, questo pomeriggio in seconda commissione è andata in scena un'autentica commedia dell'assurdo, con buona pace delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori valdostani, che rimangono tuttora in attesa di risposte che, almeno dalla Regione, non stanno arrivando”.

I coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e il gruppo consiliare di PnV-Area Civica-Front Valdôtain commentano in questo modo quanto avvenuto questo pomeriggio nell'ambito dell'audizione del Presidente della Regione facente funzioni e degli assessori regionali nella seconda commissione consiliare 'Affari Generali'.

“Tra assessori che si sono contraddetti l'un l'altro e un assessore alla sanità che ha annunciato una cabina di regia che appena prima il Presidente della Regione facente funzioni aveva negato, il dato che è emerso in tutta la sua gravità è che, tra costituzione di tavoli di lavoro, gruppi di lavoro e task force, a oggi i valdostani hanno intravisto poco o nulla dei soldi stanziati nell'ambito della legge regionale anticrisi del 17 aprile. Una legge che ha già messo a nudo tutti i suoi limiti, tra aiuti previsti a chi era in difficoltà nel 2018 e non a favore delle famiglie rimaste senza reddito in questi mesi per via dell'emergenza Coronavirus e nuove forme di indebitamento non così performanti come chi ha votato la legge si sarebbe forse aspettato. Per tutte queste ragioni noi siamo stati gli unici a non votare questo vero e proprio pasticcio!”, aggiungono.

“A questo punto, la Valle d'Aosta può permettersi di aspettare i tempi della Giunta regionale per una cura che verrà somministrata alle imprese verosimilmente quando diverse di queste saranno già chiuse? Com'è possibile pensare di sostenere e rilanciare l'attività di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi tra un mese, o forse più, senza avere previsto nel frattempo un sistema che permetta loro di tamponare l'emorragia di costi fissi che devono comunque sostenere? La mancanza di certezze su cifre e tempistiche di approvazione del prossimo provvedimento anticrisi sta logorando l'intero tessuto economico-produttivo valdostano, che avrebbe bisogno invece di contributi a fondo perso, defiscalizzazione, piani straordinari di investimento sul territorio e semplificazione. A oggi nulla di questo si intravede all'orizzonte. E nemmeno i soldi della legge anticrisi approvata ormai quasi un mese fa”, concludono.