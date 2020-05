Aosta: Torna domenica in piazza Chanoux l'agrimercato Lo Tsaven

Un segnale positivo nella 'Fase 2' per il mondo del commercio e della produzione agricola locale. Torna infatti domenica 10 maggio lungo i portici del Comune di Aosta 'Lo Tsaven', il mercato agricolo valdostano di Coldiretti-Campagna Amica VdA.

Sedici i produttori locali che allestiranno i loro banchi e li apriranno al pubblico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, dalle ore 9 alle 14. I prodotti in vendita sono quelli della tradizione valdostana, i Dop, i Doc e naturalmente tanti biologici. Per offrire ai cittadini consumatori una più ampia gamma di prodotti il mercatino ospita anche produttori del vicino Piemonte e della Liguria.

Quest'anno per celebrare la ripartenza è stata organizzata, in collaborazione con Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa, una raccolta fondi da destinare a persone e nuclei familiari in difficoltà. Fino ad esaurimento saranno distribuite delle piantine di basilico aromatico e di nasturzio; Per ogni piantina verrà richiesta un’offerta minima di 5 euro e parte del ricavato sarà destinata a iniziative benefiche.