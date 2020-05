Anche in Valle si celebra domani la Festa dell'Europa

Il Covid-19 non impedirà agli studenti valdostani di partecipare alla celebrazione nazionale della Festa dell'Europa, che si svolgerà alle ore 11 di giovedì 7 maggio.

Per le restrizioni che ancora permangono a seguito dell’emergenza sanitaria, si tratterà di un evento solamente digitale: una live chat dal titolo 'Festa dell’Europa. Scuole d’Italia, percorsi d’Europa', nel corso della quale gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado potranno conoscere le tappe principali che hanno caratterizzato la storia dell’Unione europea, a partire dalla celebre Dichiarazione Schuman del 1950, di cui quest’anno ricorrono i 70 anni, fino ai giorni nostri.

Il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste, in collaborazione con l’assessorato regionale dell'Istruzione e la Sovraintendenza agli Studi, ha invitato i docenti a iscrivere le proprie classi all’appuntamento cui prenderanno parte, tra gli altri, diversi deputati italiani al Parlamento europeo, che contribuiranno a far conoscere più da vicino il lavoro nelle Istituzioni dell’Unione europea.

L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, dal Dipartimento per le Politiche europee e dal Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Skuola.net.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet:http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/festa-europa-2020/da cui è possibile accedere anche alla pagina di iscrizione all’iniziativa.