Aosta: Riaprono mercati per fiori e piante da frutta e da giardino

Nella Fase 2 Aosta riscopre la primavera inoltrata e soprattutto tanta voglia di orti e giardini fioriti. Al riguardo, in ottemperanza all'ordinanza regionale emessa domenoca scorsa, il Comune del capoluogo ha previsto la ripresa dell’attività di commercio su area pubblica limitatamente alla vendita alimentare e al commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Riaprono dunque da oggi le aree mercatali preposte di via Mont Fallère (mercato del quartiere Cogne del lunedì); piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e via Vevey sud (mercato del martedì e del sabato); piazzale adiacente a piazza Salvadori; (mercato di Saint-Martin-de-Corléans del mercoledì) e viale della Pace sud (mercato di viale della Pace del giovedì).

Per garantire l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della Covid-19, nei mercati saranno in vigore alcune misure precauzionali.

In particolare, la collocazione dei banchi dovrà essere tale da consentire un distanziamento,tra le singole postazioni di vendita, di almeno tre/quattro metri.

Il numero massimo di clienti che potrà essere contemporaneamente presente all’interno dell’area mercatale delimitata non dovrà essere superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti, e potranno accedere all’area e circolare solo le persone con mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca.

Inoltre, in ogni banco dovrà essere creata una delimitazione utilizzando il nastro bianco erosso che permetta l'accesso all'area antistante al massimo a due persone. I clienti dovrannoessere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale, e lamedesima distanza dovrà essere rispettata dalla clientela in attesa.

Infine, sarà assolutamente vietato far toccare la merce ai clienti, e a tale scopo all'internodell'area recintata dovrà esserci una ulteriore delimitazione in modo che la clientela non possaavvicinarsi alla mercanzia esposta.