Christine Herin e il progetto Dolche in un Concerto casalingo

Christine Herin avrebbe dovuto portare il suo più recente progetto, Dolche, sul palco dello Splendor sabato 9 maggio, penultimo appuntamento con la Saison culturelle. L’emergenza covid 19 ha cancellato il ritorno in Valle d’Aosta dell’artista di Quart ormai da tempo trasferitasi a Roma.

Un’iniziativa della Cittadella dei Giovani ha portato, seppur virtualmente, Dolche tra i suoi amici valdostani. Christine Herin è infatti protagonista di uno dei ‘Concerti casalinghi’ organizzati dalla struttura di via Garibaldi.

In collegamento dalla sua casa romana con Marco Chenevier, l’artista si racconta dagli esordi come voce del gruppo Naïf, dei primi concerti in quel centro Anita, precursore della Cittadella, alle sue più recenti esperienze che l’hanno portata a girare il mondo con tappe in Francia, Estremo oriente e Stati Uniti.

Il racconto è intervallato dala presentazione degli ultimi video realizzati da Dolche negli Usa e, già in tempo di confinamento, a Roma. Non manca un brano eseguito sul momento alla chitarra; un prezioso strumento di ridotte dimensioni che fu costruito appositamente per le donne.

Il concerto casalingo di Dolche si può vedere nella omonima sezione del sito della Cittadella dei Giovani e sul profilo facebook di Dolche.