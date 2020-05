Valorizzare l’impegno, la responsabilità e l’attivita’ delle Pro loco

E’ grande e generoso l'esercito delle Pro Loco italiane attive ed importanti per l‟impatto economico e sociale sull’offerta turistica nazionale: nel 2018 se ne contavano ben 6.158 suddivise nelle venti Regioni del Paese.

I nuclei più importanti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Sicilia, Lazio, Marche, Umbria, Calabria e Liguria. Parliamo di 600 mila soci, di 300mila volontari attivi, di 6.158 Pro Loco attive delle quali 4.400 con partita IVA e 1.500 presenti con l‟Ufficio di informazione Turistica. Sono oltre 20mila le sagre e le fiere realizzate con circa 48milioni di partecipanti.

Tra gli eventi più significativi oltre alle sagre ed alle fiere, l'organizzazione di passeggiate, di presentazioni libri, di mostre d'arte, di seminari e convegni, di mercatini, di manifestazioni sportive, di rievocazioni storiche, di attività di salvaguardia ambientale, di musica, cinema e teatro. Tutti questi dati hanno come fonte la rilevazione effettuata dalla Cgia di Mestre – Centro Studi Sintesi con ben 40 pagine di analisi articolata sulla comunità, la formazione, l’impresa ed il territorio mettendo a fuoco la valorizzazione effettuata dalle Pro Loco della storia, della cultura, dei saperi, delle tradizioni, delle tipicità agricole ed alimentari, del suo artigianato.

La spesa di chi visita sagre e fiere ammonta a 540 milioni di Euro, quella delle Pro Loco per sagre e fiere a 158 milioni di Euro mentre il valore della produzione attivato dal sistema di sagre e fiere organizzate dalle Pro Loco assomma a 698 milioni con un effetto diretto di 1,2 miliardi di Euro, indiretto di 0,7 miliardi, indotto di 0,2 miliardi per un totale di 2,1 miliardi. "Tutto questo - precisa Pericle Calgaro (nella foto) - grazie a 25 milioni di ore di volontariato per realizzare circa 110mila eventi confermando così un ruolo fondamentale di Pro - Motore del territorio".

Il Governo ed il Parlamento della Repubblica dovrebbero – devono – sostenere e tutelare la grande impresa sociale del volontariato impersonato dalle gloriose Pro Loco Italiane: l’industria del Turismo non può fare a meno di questa presenza così significativa ed utile per promuovere il Sistema Paese. In questa fase delicata il sostegno alle Pro Loco deve poter prevedere: a) eliminazioni imposte per almeno 3 anni; b) iva a zero ( o in subordine al 4% - riduzione IVA per tutti gli enti del terzo settore) per tutti gli acquisti inerenti iniziative, ristrutturazioni, ri-ammodernamenti, acquisti, riguardanti ciò che ha causato Covid19, fino ad almeno tutto il 2022; c) la distribuzione di buoni vacanza per valorizzare il turismo culturale nei borghi italiani; d) deroghe alle restrizioni economiche riguardanti eventuali aiuti di stato europei; e) CONTRIBUTI ECONOMICI ANNUALI A TUTTE LE PRO LOCO DA PARTE DELLO STATO; f) incentivi utili a generare liquidità alle Pro Loco per supportare progetti turistici da offrire alla clientela dei territori; g) per non perdere il feeling con la clientela dei nostri paesi, preparare dei programmi sicuri dove il turista possa trascorrere le vacanze in rilassatezza e tranquillità, offrendo non solo bellezze, emozioni di viaggio ma anche completa sicurezza, così come proposto dal Presidente delle Pro Loco Valdostane Pericle Calgaro, autorevole Consigliere Nazionale dell’Unionturismo.

Unionturismo sin dal Convegno Nazionale delle Pro Loco svoltosi a Catania ha lamentato l’indifferenza colpevole di tutti i Governi e di moltissime Istituzioni locali verso queste libere Associazioni, costrette spesso a chiedere elemosine per difendere il patrimonio storico - culturale ed enogastronomico delle nostre Terre abbandonate tristemente dalla mano pubblica.

"E' ora di finirla, è ora - spiega Gianfranco Fisanotti, Presidente di UnionTurismo - di riconoscere il grande merito del volontariato che per tantissimo tempo ha colmato le lacune nella promozione turistica dei territori, assegnando alle Pro Loco Italiane un contributo fisso statale che dia respiro alle lodevoli iniziative intraprese lasciando margini economici per una seria programmazione degli eventi così utili per offrire un contributo serio e collaudato al contenuto della vacanza di turisti italiani e stranieri”.