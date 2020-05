Aosta: Confermate le restrizioni per l'accesso agli uffici comunali

Nulla è cambiato nella Fase 2 dell'emergenza Covid per quanto riguarda l'accesso gli Uffici del Comune di Aosta da parte dei cittadini.

In particolare, le modalità di accesso che erano state introdotte lo scorso 11 marzo attraverso l'ordinanza sono state confermate fino al 17 maggio. L'intento è quello di privilegiare l’accesso 'a distanza'0, garantendo comunque i servizi essenziali, al fine di ridurre la circolazione delle persone all’interno delle sedi comunali, evitando, con ciò, possibili condizioni di affollamento a tutela della salute dei cittadini e del personale comunale.

Nel dettaglio, fino al 17 maggio (fatte salve eventuali proroghe relative all’emergenza sanitaria disposte dall’autorità competente) i servizi al pubblico del Comune di Aosta sono erogati esclusivamente previo appuntamento per situazioni urgenti e improcrastinabili. In linea generale, è preferibile utilizzare gli indirizzi e-mail degli uffici o i numeri di telefono degli stessi, reperibili nella home page del sito Internet comunale www.comune.aosta.it, percorso “Il Comune/Uffici e Rubrica”.



Restano aperti al pubblico previo appuntamento telefonico o mediante prenotazione all’indirizzo e-mail dell’ufficio ed esclusivamente per i seguenti servizi:

Gli uffici dello Stato Civile siti al 2° piano del Municipio, in piazza Chanoux

Telefono: 0165-300.498

e-mail: stato-civile@comune.aosta.it

Dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 12 per le dichiarazioni di nascita (entro 10 giorni dall’evento), le dichiarazioni di decesso e le autorizzazioni alla sepoltura (entro 24 ore dall’evento)

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

Gli uffici della Polizia Locale siti in via Monte Emilius

Telefono: 0165-300.800e-mail: polizia-municipale@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10, per i servizi di infortunistica stradale e gli atti di Polizia giudiziaria

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

Gli uffici dei Servizi Sociali – Anziani e Inabili, siti in via Abbé Chanoux

Telefono: 0165-300.200

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30

e-mail: ufficio-anziani6@comune.aosta.it

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

Gli uffici del Servizio Acquedotto, siti in via Parigi

Telefono: 800.362.999

e-mail: settore-ambiente@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

Gli uffici del Servizio Igiene Urbana, siti in via Parigi

Telefono: 0165-300.600

e-mail: settore-ambiente@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

L’accesso sarà consentito a un utente alla volta;

Lo sportello Amico in Comune – Cittadino e Imprese, in piazza Chanoux

Telefono: 0165 300 777

e-mail lato Cittadino: amico@comune.aosta.it

e-mail lato Imprese: amico.impresa@comune.aosta.it

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30

L’accesso sarà consentito a un massimo di un utente alla volta per ciascuno sportello.