Courmayeur: Riaperte oggi la Val Ferret e la Val Veny

Chiuse a marzo con un'ordinanza urgente disposta per l'emergenza Covid-19, riaprono oggi lunedì 4 maggio a Courmayeur le strade per la Val Ferret (a partire dalla sbarra de La Palud) e per la Val Veny, nuovamente frequentabili anche per escursioni purchè individuali o mantenendo le distanze individuali di due metri.

Revocando le precedenti ordinanze in virtù dell'avvio della Fase 2 dell'emergenza, il sindaco Stefano Miserocchi permette nuovamente al pubblico l’accesso veicolare e pedonale alle due località, compresa la pista pedonale di Planpincieux mentre per la strada poderale della Brenva l’accesso alle auto è consentito solo agli aventi diritto e ai mezzi di soccorso e delle Forze dell'ordine.