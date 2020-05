Vivenda pronti a collaborare con il Comune Aosta per il pagamento della FIS

All’indomani della proposta nata in consiglio comunale di anticipare la liquidità necessaria alla Vivenda Spa per il pagamento della cassa integrazione per i propri dipendenti, fra le parti è stato avviato un dialogo costruttivo per valutare ogni possibile strada da intraprendere per velocizzare le procedure di pagamento.

Purtroppo l’interruzione del servizio mensa nelle scuole ha ridotto in maniera importante le attività economiche di Vivenda e di tutto il Gruppo La Cascina così come degli altri operatori di settore. Una situazione “unica” che sta mettendo a dura prova non solo i lavoratori ma anche le aziende che si confrontano quotidianamente con decisioni complesse per tutelare il futuro dei propri dipendenti e l’equilibrio aziendale, inciso da avvenimenti del tutto eccezionali e non prevedibili.

Il Gruppo e la società Vivenda nello specifico, tenuto conto delle migliaia di lavoratori coinvolti nella sospensione o riduzione delle attività, a seguito della pubblicazione in data 17 marzo del Decreto Cura Italia, già il giorno 19 marzo aveva avviato l’iter finalizzato all’accesso al riconoscimento degli ammortizzatori sociali per i propri lavoratori.

Nonostante sembrava potersi ritenere che l’iter si sarebbe connotato per una celerità appropriata al periodo straordinario che il paese stava a sta attraversando, purtroppo alla data odierna nonostante l’impegno e la tempestività aziendale, si è ancora in attesa, in numerose parti d’Italia, del provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS per consentire ai lavoratori di ricevere il pagamento degli ammortizzatori sociali.

La dirigenza della Vivenda Spa si rende disponibile a ospitare nel proprio centro cottura Vincenzo Caminiti secondo cui la Vivenda Spa è “in piena attività lavorativa e non è in crisi, i centri di cottura sono a pieno regime”: la produzione di pasti è stata fortemente ridotta non solo ad Aosta ma in tutte le sedi dove opera il Gruppo con conseguenze importanti e impattanti sull’economia aziendale. Anche la ristorazione in ambito sanitario ha subito complessivamente una importante flessione in ragione della conversione di numerosi posti letto negli ospedali per ospitare pazienti Covid.

Spiace che si possa pensare, a fronte di una costante attenzione rivolta agli ultimi ed alle classi più deboli, che il mancato anticipo del versamento per i dipendenti possa essere attribuito ad una poca attenzione dei quadri dirigenti ai propri lavoratori, quadri e dirigenti che peraltro condividono sacrifici analoghi, nella consapevolezza di dover far fronte comune per ripartire quanto prima e nel migliore dei modi.

Il clamore suscitato dal mancato anticipo del versamento per i dipendenti, in definitiva, coglie di sorpresa la dirigenza della Vivenda Spa, dispiaciuta per una contestazione che verte su una facoltà che come tale esula dagli obblighi di legge.

Ricordiamo altresì che l’istituto previdenziale aveva comunicato, con fermezza, pagamenti entro la metà del mese di aprile, in linea quindi con i termini ordinari di pagamento delle retribuzioni. In ogni caso, fin da subito, gli uffici aziendali si sono messi a disposizione sia per rilasciare le dichiarazioni necessarie per la richiesta di sospensione del mutuo, sia per consegnare la documentazione necessaria per l’anticipo del trattamento dagli istituti di credito come da accordo fra ABI e parti sociali sottoscritta il 30 marzo presso il Ministero del Lavoro.

Gli scenari futuri sono ancora incerti e le misure di sostegno statali sono spesso parziali, di accessibilità talvolta complessa e di efficacia ancora tutta da testare. Alla base dell’operato della Vivenda Spa e del Gruppo La Cascina è sempre stata forte la convinzione che, al di là di ogni interesse economico delle singole parti, si vivesse il luogo di lavoro come ambiente familiare: dialogo costruttivo, fiducia e reciproco rispetto. Valori fondanti e fondamentali che nel tempo sono sempre stati mantenuti e rinsaldati anche attraverso il rapporto di lavoro e quello interpersonale mai mancato in nessuna realtà operativa del Gruppo.

Infine pare del tutto fuori da ogni contesto e puramente strumentale il richiamo dei fatti di “Mafia Capitale”; la società desidera ricordare ancora una volta come nel procedimento Vivenda SpA non abbia subito alcuna contestazione penale da parte dell’autorità giudiziaria . Al termine del periodo di amministrazione giudiziaria, oramai risalente a circa 4 anni or sono, il Consiglio di Amministrazione è stato reinsediato nel pieno dei suoi componenti.

Inoltre, alla conclusione del periodo di verifica da parte degli amministratori giudiziari, è stata apprezzata la qualificata professionalità e disponibilità delle figure apicali delle società e cosi, il 26/07/2016 (46 mesi fa), il Tribunale di Roma ha revocato la misura dell’amministrazione giudiziaria, restituendo le società ai soci e, come detto, reintegrando i preesistenti Consigli di Amministrazione. Pertanto Vivenda e il Gruppo La Cascina di cui è parte è una realtà d’impresa libera da ogni controllo statale e che opera liberamente nel mercato e che a tutela di questo innegabile diritto tutelerà, ove necessario la propria immagine in ogni sede competente.