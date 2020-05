E' perforMav il nuovo concorso virtuale del Museo dell'artigianato valdostano

La quarantena imposta dal Covid-19 non ha fermato le iniziative culturali, anzi le ha in qualche modo incentivate. Ed così che è nato un concorso per reinterpretare in maniera divertente una delle opere del Museo dell'artigianato valdostano-Mav: è perforMAV, l'ultima proposta dell'istituzione culturale con sede a Fenis, chiusa al pubblico, ma aperta a iniziative 'virtuali'.

Ogni settimana tramite i profili facebook e instagram (@lartisana.vda) saranno pubblicate tre immagini di opere del museo. Il pubblico dovrà sceglierne una, interpretarla e poi inviare l'immagine all'indirizzo museo@lartisana.vda.it entro il giovedì. Il giorno successivo le immagini pervenute saranno pubblicate sui social per essere votate. A quella che otterrà il maggiore gradimento verrà aggiudicato in premio l'ingresso gratuito al museo, oppure un ingresso in una falegnameria didattica a scelta.