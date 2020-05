SI' A ESCURSIONI E VISITE A FIDANZATI E SECONDE CASE; DIRETTA STREAMING CONFERENZA SU AVVIO DELLA FASE 2

L'Unità regionale di crisi, presieduta dal Presidente della Giunta, Renzo Testolin, ha organizzato una nuova conferenza stampa per illustrare l'avvio della Fase 2 in Valle d'Aosta, nonchè l'andamento delle misure messe in atto per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Oltre alle escursioni e all'attività sportiva, da domani sara anche possibile recarsi dai propri congiunti, compresi parenti fino al sesto grado e fidanzati con i quali si intrattiene "un rapporto stabile". Non sarà ancora consentito incontrare amici e fare feste private. Si agli accessi nelle seconde case, anche perchè in questo periodo è necessario fare un controllo delle strutture in vista della stagione estiva. L'accesso a parchi e giardini è consentito laddove sono stati riaperti (non ancora nella Unité Mont-Emilius) non nelle aree giochi per bambini.

"Da domani si potrà andare in bicicletta da Aosta a Courmayeur - ha ribadito in conferenza stampa il Presidente Testolin - e a questo scopo è stata introdotta anche la possibilità di noleggio di biciclette a domicilio.

"Alcune attività possono ripartire alla luce dei buoni risultati ottenuti fino ad oggi dal punto di vista sanitario - ha spiegato Testolin - il contenimento del contagio è stato garantito dalle restrizioni ma anche dal buon senso dei valdostani. Per questa seconda fase restano in vigore alcune regole come il distanziamento, l'uso dei dispositivi di protezione personale e il comportamento rispettoso per noi e per gli altri". "L'ordinanza inoltre - ha aggiunto - riordina e cancella i provvedimenti precedenti, che consideriamo superati, tra cui quella che prevedeva delle limitazioni per il comune di Pontey".

L'assessore regionale all'Istruzione, Chantal Certan, ha evidenziato che la didattica a distanza "pur come strumento di emergenza ha dato buoni risultati soprattutto con la collaborazione delle famiglie, ed è da questi che occorrerà ripartire per la ripresa in classe a settembre, che dovrà essere necessariamente riorganizzata".

Durante la conferenza stampa, l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, ha annunciato la firma, nei prossimi giorni, del decreto che consentirà l'apertura della stagione della pesca in Valle d'Aosta. E' un provvedimento che interessa circa 1.000 pescatori.

Infine, l'assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Luigi Bertschy, ha assicurato che entro mercoledì prossimo la Regione trasmetterà all'Inps le 1500 domande di cassa integrazione in deroga pervenute. Attualmente più di mille domande sono già state inviate all'Inps che ne ha autorizzate circa 600.

Luca Montagnani, coordinatore sanitario dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta, ha spiegato che "con i sistemi attivati siamo riusciti ad essere la regione che ha testato il maggior numero di persone per il coronavirus. Questa è stata l'arma vincente che ci ha portato ad una riduzione drastica dei casi. Attualmente l'indice di contagio in Valle d'Aosta è sotto lo 0,6 e il Ministero chiede di essere sotto l'1% per affrontare la Fase 2 in modo tranquillo". In ambito sanitario, inoltre, sono stati tamponati 322 operatori e 26 sono risultati positivi e il monitoraggio va avanti.

