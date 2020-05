Meme aux pieds du Mont-Blanc le Covid-19 recule

Le bilan du nouveau Coronavirus s'alourdit encore sous le Mont-Blanc coté française, atteignant la barre des quarante morts en milieu hospitalier dans le département de la Savoie, samedi le 2 mai. Maia tandis que le nombre de morts du coronavirus continue d'augmenter jeudi, les hospitalisations ralentissent et sont même en baisse ces dernières 24 heures

En Haute-Savoie, le nombre de malades décédés du Covid-19 depuis le début de l'épidémie s'élève à 105, selon un bilan des autorités sanitaires. Le nombre de morts augmente lièvement dans les deux départements en 24 heures. On en compte deux supplémentaires en Haute-Savoie et un en Savoie. L'Isère totalise 73 morts du coronavirus, dont trois de plus entre jeudi et vendredi.