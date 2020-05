IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 3 MAGGIO APRÈS-MIDI @I MORTI NON VOTANO@

Forse dovremmo tenere a mente ben chiara una cosa: la fase 2 ha come unico obiettivo l'economia, l'emergenza sanitaria è passata tristemente in secondo piano. Il grido di allarme degli operatori economici urla più forte dei malati e dei morti per il virus e questo la politica lo ha capito fin troppo bene e, soprattutto, vuole che lo so ricordi alle prime elezioni possibili.

Sta a tutti noi, dal 4 maggio, ragionare con il nostro buon senso, se la lunga quarantena non lo ha fatto andare in corto circuito, e non trasformare questa data nella festa nazionale dell'individualismo incosciente di cui potremmo amaramente pentirci a breve. (PARE)

&&&&&&&&&&

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43