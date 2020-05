L'OPINIONE DI LUIGI FOSSON: L'Autonomia è un'altra cosa

Carissimi Deputata, Senatore, Presidente del Consiglio, Presidente della Giunta, Assessori, Consiglieri tutti, voglio sommessamente, ma con fermezza, esprimervi il mio disagio, il mio malessere nel dirmi semplicemente Valdostano, non pretendo certo Valdostano Autonomo.

Autonome sono le province di Trento e Bolzano, forse altre regioni italiane, senza neppure lo statuto di autonomia, ma certamente non la nostra povera Valle d’Aosta.

Chi vi parla è un semplice cittadino Valdostano che lavora e intraprende come tanti suoi concittadini.

Non voglio assolutamente entrare nella polemica sul chiudiamo di più, riapriamo di meno, che parte dal presupposto che tutto il territorio italiano sia piatto e omogeneo.

Gran parte della Valle d’Aosta è montagna, poco abitata, con distanze sociali per larga parte dell’anno. Siamo tutti abituati ad essere in pochi in questi mesi e se ci dicono di lavarci, igienizzarci e mettere le mascherine, obbediamo e lo facciamo.

Ci troviamo però in una situazione estrema, eccezionale, alla quale la politica doveva già da tempo rispondere con misure estreme, eccezionali.

Soprattutto per quel che riguarda la nostra economia: abbiamo bisogno di norme semplici, chiare e immediate.

La possibilità per le attività di accedere al credito dei 25 mila euro, ad esempio non è semplice. Dovrebbe trattarsi di soldi garantiti dallo stato e quindi, dopo una rapida istruttoria che stabilisca se l’attività esiste o meno, immediatamente erogabili.

E invece no: le banche chiedono documentazioni ai loro clienti che conoscono a menadito, come se si trattasse di un nuovo mutuo, perché fondamentalmente non si fidano dello stato e temono di non veder più i loro soldi. E alle attività i soldi non arrivano con la necessaria urgenza. E se arrivano, magari vengono usati per rientrare dai fidi.

La cassa integrazione in deroga anch’essa non è semplice. La domanda va fatta in regione, che sta impiegando troppo tempo per trasmettere le pratiche all’Inps: e in questo modo altri soldi non arrivano, e in questo caso a lavoratori dipendenti delle aziende private che rischiano di non arrivare a fine mese.

Non vi sfuggirà, mi auguro, cari politici tutti, il rischio di vedere contrapporsi coloro che dipendono da uno stipendio di aziende private, a coloro che lo stipendio ce l’hanno garantito e lo ricevono anche in questo momento difficile.

I soldi la Regione li ha. Con un assestamento di bilancio, con l’eliminazione di spese che non si riesce comunque a fare, con i fondi Finaosta, si possono mettere in circolo ora e non a fine maggio, due o trecento milioni di euro per indennizzare coloro che, imprese e lavoratori, hanno perso e stanno perdendo talmente tanto da rischiare di chiudere le attività, togliendo migliaia di stipendi a lavoratori che da quelle imprese dipendono.

Serve chiarezza e immediatezza. Serve che il consiglio si riunisca ora, in conclave, e non ne esca senza aver partorito una legge significativa e robusta che ci salvi, tutta la Valle d’Aosta, dal fallimento.

Serve uno scatto di autonomia che, se non ve ne è chiaro il significato, è sufficiente che vi rifacciate a Trentino e Sud Tirolo, senza aspettare che Conte decida per voi e senza continuare a rimpallarvi le responsabilità fra maggioranza e minoranza e fra maggioranza e maggioranza. Date un significato allo stipendio che continuate a ricevere.

Grazie dell’attenzione

Luigi Fosson