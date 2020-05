Nei negozi della Valle d'Aosta è "consigliata" la rilevazione sistematica della temperatura corporea dei clienti prima del loro ingresso nei locali. E' quanto viene indicato dall'ordinanza emessa dal presidente della Regione, Renzo Testolin, presentata oggi in una conferenza stampa. "Consigliata e non obbligatoria - ha precisato Testolin - lo abbiamo indicato per sottolineare l'importanza di questa

attenzione".

