Autisti bus e pullman preoccupati per avvio Fase 2, 'più tutele se dobbiamo lasciare a terra i passeggeri'

"Mancano ad oggi misure di salvaguardia dell’incolumità del conducente da possibili ripercussioni negative qualora, raggiunto il numero massimo di viaggiatori, dovesse tirare dritto alle fermate e negare quindi il trasporto ad altri passeggeri".

E' la preoccupazione espressa da diversi rappresentanti sindacali valdostani del settore trasporti di Cigl, Cisl e Uil che, facendo propria una nota inviata al Prefetto dell'Umbria dalle segreterie regionali della regione del Centritalia chiedono che nella 'fase 2' della prevenzione dal rischio di contagio Covid-19 siano riattivate sui mezzi di trasporto le figure dei controllori, in grado di verficare il rispetto delle norme da parte dei passeggeri e di stabilirne l'accesso sugli autobus e pullman. Un servizio che potrebbe funzionare "congiuntamente all'eventuale intervento della polizia o della Protezione civile per il tempo necessario a non creare ripercussioni all’ordine pubblico e disservizi importanti ai cittadini".

I sindacati ritengono che la figura del conducente "sia esposta in maniera evidente a possibili rischi di reazioni scomposte, già avvenute in altre circostanze, da parte di utenti poco raccomandabili oltre a non dare garanzia di un servizio funzionale al massimo, senza interruzioni".

Le sigle sindacali sollecitano inoltre "un protocollo d’intesa con le Forze dell’ordine, per confermare la possibilità di un pronto intervento in tempi ragionevoli a tutela dei lavoratori e dei cittadini".