Cgil Cisl e Uil denunciano: 'Usl poco collaborativa e superficiale così come la Regione

Dopo essere stati considerati con tanti gesti di affetto da parte di tutti i cittadini, i dipendenti della sanità pubblica devono essere ringraziati anche e soprattutto nella giornata della Festa dei Lavoratori, ma non solo. Hanno lavorato duramente a loro rischio e pericolo, allontanandosi dalle loro famiglie, costretti dalla paura del contagio. Hanno seguito le disposizioni, si sono adattati a tutte le direttive che venivano loro richieste. Ma proprio in occasione della Festa dei Lavoratori vogliamo cogliere l’occasione per sottolineare che non sono sufficienti i ringraziamenti.



L'Usl si è posta in maniera poco collaborativa e superficiale (atteggiamento antisindacale?), nonostante da parte nostra ci sia stata collaborazione e volontà di avere un confronto costruttivo.

I sindacati del comparto sanità lamentano in primis una mancanza di coinvolgimento delle progettazioni per ospedale, per il territorio e delle fasi in questo momento cruciali nella gestione di emergenza sanitaria coronavirus.



Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, nel rispetto dei lavoratori che rappresentano, hanno sempre chiesto di essere consultate e coinvolte nella programmazione e nelle decisioni future. Si auspicava emergessero dati, programmi concreti e analisi oggettive.

Tutto ciò non è avvenuto e non sta avvenendo. Senza dimenticare che abbiamo ricevuto spesso notizia di variazioni organizzative dai mass media (riorganizzazione dell'ospedale e del territorio).

Ci si chiede se sia stato fatto tutto il possibile per contenere l’epidemia e se siano stati tutelati tutti i lavoratori, invece abbiamo dovuto ascoltare auto-elogi del lavoro fatto!Eppure la situazione che vediamo davanti ai nostri occhi è decisamente diversa da quella presentata dai vertici dell'Usl.

Dove sono i tamponi a tappeto per tutto il personale sanitario?

Com'è possibile che proprio un'Azienda sanitaria non si prodighi a mettere in sicurezza prima i propri dipendenti che assisteranno poi i malati?

Ad oggi i tamponi effettuati al personale sanitario sono irrisori. Qui si parla delle vite delle persone e un atteggiamento del genere è inaccettabile.

Ci si chiede se sia stato fatto tutto il possibile, se un' informazione puntuale poteva generare meno confusione? Si pensi, ad esempio, ai percorsi interni al nosocomio denominati puliti e sporchi.

Lamentiamo lo stesso atteggiamento anche dalla Regione.

Conseguentemente a quanto sopra esposto, i sindacati prendono le distanze da tutto ciò che sino ad ora è stato fatto per la gestione dell'emergenza nei suoi vari aspetti da politica e azienda USL.

Le polemiche fine a se stesse non ci piacciono, ma è giusto secondo noi che tutta la comunità sia messa a conoscenza di ciò che realmente succede.

Nonostante ciò, i sindacati sono assolutamente disponibili al confronto con la Regione e si stanno impegnando ad ottenere nel più breve tempo possibile il giusto riconoscimento economico a tutto il personale impiegato nell’emergenza Covid-19.