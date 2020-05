Due milioni di euro trasferiti alle Unités des Communes valdôtaines

Sono stati sostanzialmente confermati, per ciascun ente, gli importi già previsti nell’anno 2019, per un totale complessivo che ammonta, per i Comuni, ad 94 milioni 524 mila 843 euro, di cui euro 5 milioni destinati a investimenti, e per le Unités a 2 milioni di euro.

Tali trasferimenti sono finalizzati a garantire la funzionalità degli enti. Per i Comuni i trasferimenti sono previsti in aggiunta alle entrate derivanti dalla loro capacità di autofinanziamento e calibrati con un meccanismo perequativo che supporta maggiormente gli enti più deboli mentre per le Unités si aggiungono al contributo dei Comuni appartenenti all’ambito e determinati, nello specifico, dall’applicazione di nove parametri legati alle caratteristiche dei Comuni appartenenti alle stesse.

La conferma per l’anno 2020 delle stesse risorse trasferite nel 2019 non impedirà all’Amministrazione regionale di valutare eventuali ulteriori interventi di supporto agli Enti locali, anche in funzione delle conseguenze sull’attività amministrativa causate dall’emergenza epidemiologica Covid-19 – spiega il Presidente Renzo Testolin.