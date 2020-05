L'OPINIONE DI NICOLETTA SPELGATTI: L'Usl non è all'altezza della situazionel'Usl

Articoli in cui vengono riportati le note inviate in questi giorni dai sindacati della sanità ai giornali. Note che costituiscono degli atti di accusa pesantissimi, attraverso cui i diversi sindacati, a nome di tutto il personale sanitario che rappresentano, escono con un'unica voce, prendendo "le distanze da tutto ciò che sino ad ora è stato fatto per la gestione dell'emergenza nei suoi vari aspetti da politica e azienda USL".

Ripeto, perché è necessario comprendere la portata delle affermazioni: "da tutto ciò che sino ad ora è stato fatto per la gestione dell'emergenza", specificando addirittura "nei suoi vari aspetti" (non in un singolo aspetto) da politica e azienda USL.

Riprendendo uno degli articoli usciti, leggiamo che le organizzazioni sindacali spiegano che "la direzione aziendale e la politica hanno inizialmente sottovalutato ed inseguito le inesorabili implicazioni della pandemia, per poi programmare presente e futuro della sanità pubblica ospedaliera e territoriale senza alcun coinvolgimento proprio degli eroi né tanto meno delle organizzazioni sindacali che li rappresentano".

Inoltre specificano che i sindacati non sono mai stati consultati nelle varie scelte e che "la direzione strategica si è dimostrata scarsamente collaborativa".

Dalla denuncia apprendiamo anche che non sono emersi dati, programmi concreti e analisi oggettive, tanto che gli stessi sindacati si domandano "se sia stato fatto tutto il possibile per contenere l'epidemia e se siano stati tutelati tutti i lavoratori".

Le organizzazioni sindacali denunciano altresì la direzione strategica "di un'azienda con circa 2500 dipendenti", da cui "ci si aspetterebbe una maggior efficienza" e aggiungono "che la formazione all'uso dei DPI è giunta ad epidemia in corso, la formazione dei medici e del personale dei reparti COVID è stata autogestita con incontri mediante teleconferenza e riunioni formative organizzate spontaneamente da alcuni colleghi, nonostante l'epidemia ci avesse dato almeno 15 giorni di tempo per adeguarci.

Le stesse indicazioni sulle necessità di esecuzioni di tamponi su colleghi paucisintomatici non hanno avuto un indirizzo unico bensì una quasi "schizofrenica alternanza".

Nella stessa nota smascherano "i comodi elogi del lavoro fatto, riportando la bassa prevalenza di dipendenti infettati (anche perché mai testati, nonostante le ripetute richieste!) e adducendo lo stato di emergenza a giustificare ogni scelta fatta", specificando "scelta ancorché antieconomica ed inefficiente". E denunciano, infine, la mancata effettuazione dei tamponi, che qualcuno aveva annunciato che sarebbero stati fatti al personale sanitario, con esposizione a rischi del personale medesimo e dei pazienti dell'ospedale, e il mancato coinvolgimento nella "pianificazione dei percorsi interni all'ospedale, ovvero la distribuzione interna dei pazienti positivi, negativi o ancora dubbi in attesa di tampone, così come la comunicazione degli stessi a chi nel frattempo doveva farli rispettare".

E tanto altro ancora... Ho voluto riportare l'attenzione alle parole testuali utilizzate dai sindacati della Sanità perché come Lega, in questi mesi di emergenza, abbiamo avuto un'infinità di segnalazioni sulla pessima gestione dell'emergenza sanitaria e abbiamo vissuto il dilemma interiore della scelta tra il denunciare la verità di cosa stesse accadendo o il silenzio, in un momento così drammatico per i valdostani.

Abbiamo optato per la via del silenzio perché nei momenti di paura e disperazione la gente non ha bisogno di sentir urlare ma ha il sacrosanto diritto di poter confidare quantomeno nella bontà delle scelte operate da coloro che hanno in mano le vite proprie e delle persone care.

Queste vite sono state in ottime mani, quelle dei medici e degli operatori sanitari che hanno mostrato competenza e senso di abnegazione, facendo tutto ciò che era loro possibile per curare i malati. Ma oggi sono proprio medici ed operatori sanitari a lanciare un atto di accusa durissimo nei confronti della direzione dell'USL e del Governo.

Non è una parte politica, non è l'opposizione, non è la Lega cattiva: sono coloro che tutti, compreso chi oggi è stato messo sotto accusa, hanno definito "i nostri angeli". Coloro grazie ai quali tante vite sono state salvate. Valdostani, vi invito a riflettere.