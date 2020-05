Aosta: Vicesindaca Marcoz firma lettera 33 assessori a Conte, 'subito riapertura attività'

C'è anche Antonella Marcoz, vicesindaco di Aosta con delega al Commercio, fra i 33 assessori comunali alle Attività produttive che hanno scritto al premier Giuseppe Conte perché "riveda la road map" della riaperture "altrimenti migliaia di attività chiuderanno prima del 18 maggio o del primo giugno".

Le attese sulla fase 2, scrivono gli assessori, "avevano creato aspettative che ora rischiano di tramutarsi in disperazione difficilmente gestibile".

"Ci sono commercianti, artigiani, ambulanti, partite Iva, - rilevano - che oggi hanno bisogno di un aiuto concreto da parte dello Stato: contributi a fondo perduto, una minore pressione fiscale e sostegno immediato per il pagamento degli affitti. Queste attività non possono sopportare un periodo di chiusura così prolungato, per questo tutti noi ci uniamo alla loro richiesta e chiediamo di riaprire".

"Chiediamo inoltre - precisano i delegati al commercio e alle attività produttive - ulteriori trasferimenti agli Enti locali affinché ogni amministrazione possa avere risorse per aiutare attività che vedranno diminuire drasticamente le loro entrate".

Oltre ad Antonella Marcoz per Aosta, la lettera è sottoscritta dagli assessori di Pisa, Vicenza, Cagliani, Pavia, Biella, Latina, Venezia, Treviso, Verona, Sondrio, Viterbo, Cosenza, Palermo, Pesaro, Ferrara, Trieste, Messina, Pordenone, Siracusa, Udine, Foggia, Forlì, La Spezia, Genova, Novara, Savona, Massa, Arezzo, Lodi, Ferrara, Monza, Fermo.