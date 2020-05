1° MAGGIO 2020, la Festa del lavoro nell’emergenza COVID-19: il messaggio del Presidente Renzo Testolin

La Festa del lavoro, quest'anno, è un momento particolare di profonda riflessione collettiva sul valore assoluto e la dignità che il lavoro garantisce alle persone. Il momento che stiamo vivendo è un momento difficile e molto confuso che, a causa delle incertezze sui tempi di ripresa di tutte le attività, sicuramente non aiuta a vivere con la giusta serenità un giorno che abitualmente è di festa e di riconoscenza per coloro che si sono spesi con passione e serietà nella loro professione.

Renzo Testolin con la mascherina contro coronavirus emblema Primo Maggio 2020

Oggi siamo a riconoscere un pensiero ed un ringraziamento particolare a tutti quei lavoratori che in questi mesi hanno assistito tutta la popolazione nel percorso sanitario e nella profonda crisi che ci ha toccati e un pensiero di solidarietà verso tutte quelle categorie di lavoratori che non hanno ancora potuto riprendere la loro attività.

Il ritorno alla normalità ha, purtroppo, tempi e modalità non sempre omogenei dettati da scelte attente, dettate principalmente da motivazioni legate alla salute.

È difficile spiegare a chi non può lavorare, che versa magari in situazioni economiche e finanziarie precarie, di credere in un futuro migliore, ma, nel rispetto delle difficoltà e delle criticità che stiamo vivendo, credo che dobbiamo veramente guardare con la necessaria positività al futuro prossimo, con l'idea che solo con la salute, la giusta determinazione e la forza di volontà potremo trovare la giusta strada per ripartire appena possibile e ritrovare l'entusiasmo e la dignità che solo il lavoro ci può garantire.

Nonostante tutto buon primo maggio.