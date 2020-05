Oggi venerdì 1 maggio saint Joseph travailleur – saint Sigismond

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA, MONS. FEANCO LOVIGNANA

Sabato 2 maggio

Cattedrale - ore 21.00

Veglia di preghiera per le Vocazioni

in diretta radiofonica e in streaming su Radio Proposta ...inBlu

Domenica 3 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa quarta Domenica di Pasqua

in diretta radiofonica e in streaming su Radio Proposta ...inBlu

Lunedì 4 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

Mercoledì 6 maggio

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa in suffragio dei defunti di questo tempo di restrizione

in diretta radiofonica e in streaming su Radio Proposta ...inBlu

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 1 maggio saint Joseph travailleur – saint Sigismond

La Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore

Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere'. In modo eminente in questa memoria di san Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfezionamento dell'uomo, esercizio benefico del suo dominio sul creato, servizio della comunità, prolungamento dell'opera del Creatore, contributo al piano della salvezza (cfr Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes", 34). Pio XII (1955) istituì questa memoria liturgica nel contesto della festa dei lavoratori, universalmente celebrata il 1° maggio.

Il sole sorge alle ore 6,16 e tramonta alle ore 20,28