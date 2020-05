Secondo giorno senza vittime di coronavirus in Valle; 38 i nuovi guariti

Oggi venerdì 1 maggio è il secondo giorno di fila senza morti nella nostra regione per il coronavirus Covid-19. Secondo quanto riportato nel bollettino aggiornato dell'Unità di crisi, i deceduti restano 137, ovvero 70 uomini e 67 donne tra i 45 e i 100 anni (età media 82 anni). Salgono a 612 i guariti, che oggi sono 38 in più di ieri. I casi positivi sono 1.133 dall'inizio dell'epidemia (1.128) e 384 quelli attuali (417).

Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 75 (tre in Rianimazione) mentre gli altri 309 contagiati sono in isolamento domiciliare.