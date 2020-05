Disponibili 600mila euro per contrastare le povertà

Nel mese di giugno la Regione presenterà un piano operativo di attività del Terzo settore. Lo ha assicurato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Mauro Baccega. La Giunta regionale ha infatti approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Il documento prevede, per l’anno 2019, la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

L’obiettivo delle proposte degli Enti del Terzo settore devono concorrere a porre fine ad ogni forma di povertà, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze, ridurre le ineguaglianze, promuovere azioni, a tutti i livelli per combattere gli effetti del cambiamento climatico.

“A fronte della presentazione del piano – precisa marzo l’Assessore Mauro Baccega - il Ministero assegnerà alla Regione Valle d’Aosta un finanziamento pari a circa 600 mila euro che sarà erogato agli Enti valdostani del Terzo settore per realizzare le azioni inserite nel piano”.