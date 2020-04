Al Parini tuttti gli acuti, a Saint-Pierre tutti i Covid; così la Usl VdA immagina la nuova Sanità ospedaliera

Hanno le idee chiare, i vertici sanitari della Usl valdostana, sulle caratteristiche principali del Covid Hospital che di qui a pochi mesi dovrà sorgere alla clinica Isav di Saint-Pierre. Il progetto di massima è contenuto nel 'Piano Emergenza Covid Fase 2' sottoscritto dal commissario straordinario della Usl valdostana, Angelo Pescarmona, dal direttore sanitario dell'Azienda, Pier Eugenio Nebiolo e da sedici medici tra direttori di Strutture e Dipartimenti sanitari della Usl.

Il Covid Hospital che potrebbe vedere la luce entro quest'anno dovrà contenere un

Pronto soccorso (camera calda -triage- shock room); posti letto di degenza a contaminazione controllata (compresi degenza dialisi, carceraria e psichiatrica per quanto possibile); posti letto di Rianimazione a contaminazione controllata; Radiologia; Tac a contaminazione controllata; Laboratorio; Farmacia; Studi Mensa; Magazzini pulito e sporco; Spogliatoi; Morgue.

Nell'attesa di inaugurare la struttura, il Piano Fase 2 prevede di unificare al Parini il presidio ospedaliero temporaneo per acuti. "L’analisi degli esiti dell’operatività sanitaria a seguito della pandemia di Covid - si legge nel documento - ha fatto emergere in modo ancor più rilevante del passato la criticità della divisione delle acuzie sui due presidi Parini e Beauregard".

Stante le attuali condizioni "si deve immediatamente procedere con un intervento che consenta la riunificazione dei reparti per acuti al Parini per le seguenti ragioni:

sicurezza dei pazienti (al Beauregard non c’è una Rianimazione); miglior utilizzo delle risorse umane; miglioramento dei percorsi sanitari dedicati ai pazienti".

Nel breve termine i vertici sanirari ritengono di realizzare l’ampliamento del Parini nel cosidetto 'Triangolo' realizzato nella struttura di viale Ginevra nel 2009, "dove possono trovare collocazione tutte le acuzie oggi ospitate al Beauregard", spiegano, ovvero quelle dei reparti di Pediatra, Ostetricia, Ginecologia, Pronto soccorso ostetrico-ginecologico, Pronto soccorso pediatrico, Terapia intensiva neonatale. Blocco parto.