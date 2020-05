Aree verdi ancora chiuse nella Mont-Emilius ma riapre la ciclabile Vélo-Doire

Resteranno chiuse anche dopo domenica tre maggio le aree verdi e sportive della Comunità Montana Monte-Emilius ovvero a Nus, Fenis, Quart, Saint-Marcel, Brissogne, Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein e Saint-Christophe.

Michel Martinet, sindaco di Gressan e presidente dell'Unité sottolinea che al termine di una riunione organizzativa "i miei colleghi di fusciacca si sono trovati d'accordo sul fatto che, non avendo gli strumenti per garantire le necessarie misure di sicurezza previste dai Dpcm parchi e aree verdi resteranno chiuse".

Impossibile, per i sindaci della Mont Emilius, contingentare con efficacia gli ingressi nei parchi e nelle aree ludico-sportive e poi riuscire anche a controllarle costantemente: "Occorrerebbe una quantità di personale a disposizione che ora non abbiamo", spiega Martinet. Alle aree si può accedere non solo dagli ingressi principali ma anche da stradine laterali difficili da controllare dai pochi agenti di Polizia locale in servizio ed è facile intuire che non tutti i fruitori dei parchi rispetterebbero le norme di distanziamento sociale.

"Quindi - conclude Martinet - non resta che tenerle chiuse in attesa di tempi migliori", ovvero quando un nuovo Decreto, magari già a giugno, consenta accessi più 'leggeri' pur sempre con mascherine e obbligo di distanza.

Da lunedì 4 maggio riapre però la pista ciclo-pedonale Vélo Doire con il limite di velocità di 20 km/h per i ciclisti, che hanno anche l'obbligo di assicurazione RC. Il nuovo regolamento delle ciclabili della Mont-Emilius, improntato a lentezza voluto con forza da Martinet, prevede anche che gli utenti della pista debbano "verificare con attenzione le condizioni del tracciato, così da prendere conoscenza di eventuali asperità del terreno o di altre criticità" e poter dunque decidere se rinunciare o percorrerlo in sicurezza.

"Sono regole condivise dai sindaci della Mont-Emilius - ribadisce Michel Martinet - improntante innanzitutto al buon senso e al rispetto della propria e dell'altrui sicurezza. Com'è noto sono stato citato in giudizio da un ciclista che, caduto lungo la ciclabile, mi chiede il ristoro dei danni. Questo regolamento è anche uno strumento per tutelare gli amministratori locali da pretese risarcitorie spesso immotivate ma che sono state rese possibili da eccessivo permessivismo, che ora non è più tollerabile".