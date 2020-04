Le biblioteche riapriranno il 18 maggio ma come?

Adeguandosi al decreto sulla cosiddetta ‘Fase 2’ le biblioteche del Sistema bibliotecario regionale, che in un primo tempo avevano previsto la riapertura il 4 maggio ed indicato tale data sulla home page del loro sito, hanno posticipato di due settimane la data in cui le porte si riapriranno: sarà il 18 maggio.

Sulle modalità di ripresa del servizio, che ha poco meno di 25mila iscritti attivi, cioè che effettuano almeno un prestito all’anno, e dispone di oltre un milione di documenti nulla è ancora stato reso noto. I problemi, all’occhio del profano, non sembrano pochi.

Innanzitutto ci si chiede come potrà avvenire la sanificazione di una tale massa di documenti (un milione) ed in particolare dei libri. Andranno trattati pagina per pagina e con quali sostanze dato che la carta è un materiale delicato? Ogni documento andrà toccato con guanti e mascherina e quindi saranno necessari degli addetti che controllino che gli utenti ne siano dotati.

Resta in ogni caso il problema dei prestiti per i quali è impossibile garantire l’utilizzo in casa con guanti e mascherina e neppure che un documento non passi di mano in mano. Sarà quindi necessaria, al momento della resa, una nuova sanificazione.

Come garantire all’interno della struttura il distanziamento sociale e come stabilire il contingentamento degli accessi è un altro problema anche perché la consultazione di un testo può richiedere ore e verificare il numero delle persone presenti in ogni sala della biblioteca appare altamente complicato.