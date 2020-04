Gelosia o sottobosco criminale; indagini sull'accoltellamento al quartiere Dora

Una ragazza contesa fra due pretendenti che dalle parole passano alle mani, fino a che in una di queste spunta un coltello. Si è visto tante volte e si è visto anche ieri pomeriggio in una via del quartiere Dora di Aosta dove, incuranti delle norme di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e infiammati evidentemente dalla passione per la stessa donna, il 31enne aostano Michel Noussan Nex e il 39enne C.F. (le sue generalità sono mantenute in stretto riserbo) si sono affrontati prima con insulti e minacce e poi lanciandosi uno contro l'altro; Gex aveva un Opinel e lo ha usato, ferendo l'avversario al ventre, al capo e a un braccio e finendo per tagliarsi lui stesso a una mano. E' stato separato dal rivale, prima che il danno divenisse irreparabile, da un agente della polizia stradale di Courmayeur che ha allertato i colleghi, giunti sul posto con due Volanti insieme a una Gazzella dei Nucleo radiomobile dei carabinieri e due ambulanze del 118. Una corsa al Pronto soccorso, poi mentre C.F. veniva ricoverato in osservazione (per lui un mese di prognosi), Gex è stato medicato alla mano e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Oggi il gip del Tribunale di Aosta ha convalidato il fermo del giovane, che è stato condotto al carcere di Brissogne. Le indagini della polizia vertono ora sui rapporti tra i due contendenti e la ragazza, per accertare se il reale movente dello scontro sia davvero la gelosia o se invece tra i due corresse cattivo sangue per altri e meno nobili motivi. Sia Noussan Gex sia l'aostano ferito sono noti alle Forze dell'ordine nell'ambito di altre vicende giudiziarie.