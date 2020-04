Confinamento anti-Covid prigione per vittime di violenza domestica

Il Covid-19 stravolge le nostre vite ma non ferma la violenza domestica, anzi: con il confinamento i problemi restano ancor più nascosti.

"I centri antiviolenza lamentano una diminuzione delle chiamate - si legge in una nota di Ambiente Diritti e Uguaglianza-Adu VdA - le donne, chiuse in casa con i loro aggressori, fanno molta più fatica a comunicare e, in alcuni casi, rischiano di essere letteralmente segregate. Avere i dati, chiedere conto dei numeri, pur limitandoli alla città di Aosta, sarebbe importante".

Secondo Adu, però, alla richiesta di dati l’assessore ai Servizi sociali con delega alle Pari opportunità del Comune di Aosta, Luca Girasole, avrebbe risposto che "la violenza domestica è di competenza strettamente regionale e che la sua posizione non gli consente di richiedere ed avere i dati relativi al grave e diffuso fenomeno". Al riguardo la segreteria di Adu evidenzia che il Comune di Aosta è il più popoloso della Valle "ed è quindi un dovere dell'assessorato con delega alle Pari opportunità, in tempi come questi, vigilare sulla violenza domestica e prendere tutte le misure precauzionali perché ad emergenza non se ne aggiunga un'altra".

L'assessore Girasole ribadisce al riguardo che "in questi particolari giorni di emergenza, i tempi per l'acquisizione di dati sulla vita familiare dei residenti sono certamente più lunghi e complessi, ma che la guardia sul problema resta altissima.