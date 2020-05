WEBINAR GRATUITO “PROCEDURE E DISPOSIZIONI SANITARIE PER UN CORRETTO E SICURO RIENTRO AL LAVORO”

Si terrà in data 6 maggio 2020 dalle ore 16 alle ore 18 il meeting gratuito con il nostro esperto di sicurezza sul lavoro Andrea Campini. Il meeting ha come obbiettivo quello di affrontare le spefiche disposizioni sanitarie a cui attenersi in tema di riapertura delle aziende per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si affronteranno le misure precauzionali di contenimento, le indicazioni operative da attuare negli ambienti di lavoro e la loro relativa efficacia.

Per partecipare gratuitamente al webinar compila il form qui di seguito allegato

In vista della progressiva riapertura delle aziende prevista per la Fase 2 di gestione della pandemia da Coronavirus, è obbiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. E’ stato siglato in data 24 aprile 2020 un protocollo condiviso di regolamentazione che fornisce le indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastrare l’epidemia in corso.

Per scaricare il “Riepilogo” di Confcommercio VdA delle procedure sanitarie da attuare clicca qui