La Cisl compie settant’anni anche Cisl VdA festeggia

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori fu fondata a Roma il 30 aprile 1950 al Teatro Adriano di Roma in un’Assemblea generale a cui parteciparono i delegati della LCgil, della Fil e della Ufail. Primo Segretario Generale fu eletto Giulio Pastore, leader della corrente sindacale cristiana dopo la scomparsa di Achille Grandi. Pastore ha guidato la confederazione di Via Po fino al 1958 e successivamente è stato anche Ministro dello Sviluppo del Mezzogiorno sino al 1968. A ricordare uno degli avvenimenti che ha segnato la storia sindacale nel nostro paese è la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan alla vigilia del Primo Maggio.

“La Cisl ha contribuito a costruire l'Italia democratica, rifiutando la demagogia, l’antagonismo sterile ed il populismo, ma cercando sempre di coniugare gli interessi dei lavoratori con quelli generali del Paese”, sottolinea nella sua lettera la leader Cisl. ”Oggi, possiamo dirlo senza alcuna enfasi: la Cisl ha vinto questa sfida, delineando in questi settanta anni di storia un rapporto nuovo tra Stato e sindacato, una collaborazione virtuosa che per Giulio Pastore doveva svolgersi in piena autonomia dalla politica e dai partiti, un rapporto paritario, senza alcuna subalternità”.

Anche la Cisl valdostana in questo 2020 festeggia i suoi 70 anni di vita. I primi documenti riportano che a maggio 1950, indicato dalla segreteria nazionale, sali in Valle d’Aosta il dottor Aldo Perotti, che si insediò in quella che fu la prima sede della CISL, al civico 24 di Via Xavier de Maistre di Aosta. Proveniente dall'Emilia, nel giugno 1960, arrivò in Valle d'Aosta Gian Battista Cavazzuti, secondo segretario regionale.

Poi, la Cisl si trasferì in quella che fu la storica sede regionale, in Via Zimmerman, prima di giungere, 11 anni fa, a quella che è la sede attuale, a Saint-Christophe. Sono sette, in questi 65 anni, i segretari regionali che si sono succeduti. Dopo Perotti e Cavazzuti, proveniente dalla Toscana, si insediò a marzo 1962 Valerio Beneforti, che guidò la Cisl per oltre un ventennio.

Quarto segretario, primo valdostano, Guido Dondeynaz, che precedette Giancarlo Barucco e Riccardo Montezeglio. Settimo segretario della Cisl della Valle d'Aosta, attualmente in carica, guida il sindacato Jean Dondeynaz, da tre anni alla guida della Cisl regionale.

(Nella foto a destra Guido Dondeynaz con Luciano Caveri nel 1996 quando difendevano l'Autonomia valdostana nel Parlamento italiano. L'ex segretario Cisl al Senato e Caveri da Deputato e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)