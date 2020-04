Pronto il Piano 'Fase 2' della Usl valdostana: clinica di St-Pierre trasformata in Covid Hospital

Fintanto che non si potranno gestire tutte le patologie Covid fuori dal Parini, il Parini stesso sarà un ospedale a rischio infezioni. Lo scrivono nero su bianco il commissario straordinario della Usl valdostana, Angelo Pescarmona, il direttore sanitario dell'Azienda, Pier Eugenio Nebiolo e i sedici medici tra direttori di Strutture e Dipartimenti sanitari della Usl che hanno realizzato un documento unico nel suo genere, il 'Piano emergenza Covid - Fase 2', diciassette pagine piene di diagrammi, grafici e tracce che dimostrano come l'ospedale Parini non possa reggere oltre il peso dell'emergenza anti-coronavirus.

Per la Sanità valdostana, si legge nel Piano, "esiste senza dubbio un prima e un dopo il Covid-19: finita l’emergenza, sarà impossibile non ripensare il modello strutturale che impatterà inevitabilmente anche sugli ospedali ed a cui si dovrà dare rapidamente corso".

Tre sono gli obiettivi immediati individuati dai dirigenti medici: dotarsi di un Covid Hospital; unificare al Parini l’unico presidio ospedaliero per acuti, riconvertire a lungodegenza e riabilitazione l'ospedale Beauregard. Il primo obiettivo è individuato nella clinica di Saint-Pierre, e i sanitari spiegano perchè.

Il documento ricorda che da marzo "Sono stati trasformati ad aree Covid 8.300 metri quadri di superficie al Parini, invadendo gran parte degli spazi e percorsi delle altre specialità sanitarie". Ma questa situazione "è sostenibile unicamente nel periodo dell’emergenza. L’ospedale deve riprendere l’assetto di presidio per la totalità dei bisogni della regione al più presto" e in questo senso "il percorso di rientro non è governabile nei tempi, perché sarà conseguenza del calo dei ricoveri derivante dall’andamento dei contagi nella cosidetta Fase 2, cosa ad non nota a nessuno".

E’ invece prevedibile "che entro pochi mesi il numero di malati Covid da gestire si stabilizzi per un lungo periodo, obbligando il sistema sanitario regionale alla gestione del flusso di questi pazienti in aree di degenza e di Terapia intensiva". Ma questa evenienza, spiegano i sanitari, sarebbe insostenibile per due ragioni: "Sono aree ricavate in emergenza ed inadatte per una condizione di gestione pazienti Covid prolungata; inoltre la movimentazione dei contagiati all’interno del Parini rende l’intero presidio a rischio di infezioni".

E’ dunque obbligatorio "avere a disposizione una struttura esterna all'ospedale di viale Ginevra", ovvero "un Covid Hospital, dove ricoverare in modo da portare l’intero ospedale Parini a condizione Covid free. I tempi per avere questa struttura a disposizione sono dettati dall’andamento epidemiologico del contagio; se il numero di ricoveri scenderà come appare a livello nazionale il Covid Hospital dovrà essere disponibile entro pochissimi mesi". Dunque, la Usl valdostana sa bene che il problema del trattamento dei contagiati sarà una priorità ancora a lungo anche quando la diffusione del contagio perderà forza e il coronavirus diventerà un rischio sanitario sotto controllo.

L’obiettivo di dotarsi rapidamente di un Covid Hospital punta a consentire agli ospedali tradizionali di essere Covid free perché devono potersi concentrare su tutte le altre terapie, specialità e funzioni ordinarie. Va rilevato che dall'inizio dell'emergenza coronavirus all'ospedale Parini di Aosta è stato registrato un calo sensibile ed anomalo dei pazienti ricoverati per infarto miocardico acuto (-45% tra gennaio e aprile) nonché una diminuizione delle richieste di soccorso: la popolazione teme, recandosi in ospedale, di venire contagiata e pertanto sono aumentati gli interventi di soccorso extraospedalieri, più complicati e a rischio di minor efficacia terapeutica.

Trattandosi dunque di un'urgenza insopprimibile, spiegano i vertici medici, "l’ordine di grandezza temporale per la disponibilità del Covid Hospital sono mesi, non anni, quindi non si tratta di costruire ma di reperire. Pare quindi evidente orientarsi su struure sanitarie già esistenti".

Non certo il Beauregard, secondo i dirigenti sanitari, "essendo oggi un contenitore di funzioni cosidette 'acute' che dovrà essere oggetto di una trasformazione più radicale che costa tempi meno rapidi e non compatibili". E allora: "Per quanto noto alla Usl la struttura più pronta, forse l’unica, convertibile rapidamente a Covid Hospital è il presidio sanitario di Saint-Pierre, l'Isav, sia per destinazione d’uso che per dimensione e distribuzione interna degli spazi".